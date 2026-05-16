أيمن باشا يتوج بثلاث ذهبيات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال

توج الرباع التونسي أيمن باشا اليوم السبت بثلاث ميداليات ذهبية في منافسات وزن أكثر من 110 كلغ، ضمن بطولة إفريقيا لرفع الأثقال 2026 التي اختتمت بمدينة الإسماعيلية.وجاءت ذهبية الخطف بعد نجاح أيمن باشا في رفع 183 كلغ، فيما أحرز ذهبية النتر برفع 213 كلغ، قبل أن يتوج بذهبية المجموع إثر تحقيقه 396 كلغ.وبهذا الإنجاز، رفعت المنتخب التونسي لرفع الأثقال حصيلتها النهائية في البطولة إلى 26 ميدالية، موزعة بين 8 ذهبيات وفضيتين و16 ميدالية برونزية.* أيمن باشا (أكثر من 110 كلغ) – ذهبية الخطف* أيمن باشا (أكثر من 110 كلغ) – ذهبية النتر* أيمن باشا (أكثر من 110 كلغ) – ذهبية المجموع* شيماء الرحموني (63 كلغ) – ذهبية الخطف* شيماء الرحموني (63 كلغ) – ذهبية النتر* شيماء الرحموني (63 كلغ) – ذهبية المجموع* جواهر القاسمي (69 كلغ) – ذهبية النتر* جواهر القاسمي (69 كلغ) – ذهبية المجموع* ميساء الخضراوي (48 كلغ) – فضية النتر* ميساء الخضراوي (48 كلغ) – فضية المجموع* ميساء الخضراوي (48 كلغ) – برونزية الخطف* آية العوادي (58 كلغ) – برونزية الخطف* آية العوادي (58 كلغ) – برونزية النتر* آية العوادي (58 كلغ) – برونزية المجموع* إدريس الورثي (60 كلغ) – برونزية الخطف* إدريس الورثي (60 كلغ) – برونزية المجموع* أمان الله البريني (60 كلغ) – برونزية النتر* آية حسني (77 كلغ) – برونزية النتر* آية حسني (77 كلغ) – برونزية المجموع* أيوب سالم (79 كلغ) – برونزية الخطف* أيوب سالم (79 كلغ) – برونزية المجموع* زينب الناوي (86 كلغ) – برونزية الخطف* زينب الناوي (86 كلغ) – برونزية المجموع* أمين بوحجبة (65 كلغ) – برونزية الخطف* أمين بوحجبة (65 كلغ) – برونزية النتر* أمين بوحجبة (65 كلغ) – برونزية المجموع