سفير تونس بفرنسا يشارك في مراسم إطلاق "موسم البحر الأبيض المتوسط" بمرسيليا

شارك سفير تونس بفرنسا، ضياء خالد، الجمعة بمدينة مرسيليا، في مراسم إطلاق "موسم البحر الأبيض المتوسط"، التي أشرف عليها وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جون نويل باروت. وحضر الفعاليات، أيضا، كلّ من وزيرة الثقافة الفرنسية، كاترين بيغار، والوزيرة المنتدبة للتعليم والتكوين المهني والتدرّب، صبرينا روباش، والمندوبة الوزارية للبحر الأبيض المتوسط، نادية هاي، ورئيس بلدية مرسيليا، بينوا بايان.وستغطّي هذه التظاهرة سلسلة من الأنشطة الثقافية، من بينها عدد من الفعاليات، التي سنظم في تونس، بهدف إبراز الثراء الثقافي والفني والإنساني لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، من خلال أنشطة ثقافية متنوّعة تمّت برمجتها بالتعاون بين المعهد الفرنسي وعدد من المؤسّسات والفنانين من الدول الشريكة.ويمثّل "موسم البحر الأبيض المتوسط" حدثا ثقافيا رفيع المستوى ينتظم بمبادرة من الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، وذلك من 15 ماي وحتّى 31 أكتوبر 2026، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لسفارة تونس بفرنسا.