JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:40 Tunis

سفير تونس بفرنسا يشارك في مراسم إطلاق "موسم البحر الأبيض المتوسط" بمرسيليا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a0794fe1f8b33.97633132_glmphefoiknjq.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 16 Mai 2026 - 07:47 قراءة: 0 د, 40 ث
      
شارك سفير تونس بفرنسا، ضياء خالد، الجمعة بمدينة مرسيليا، في مراسم إطلاق "موسم البحر الأبيض المتوسط"، التي أشرف عليها وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جون نويل باروت. وحضر الفعاليات، أيضا، كلّ من وزيرة الثقافة الفرنسية، كاترين بيغار، والوزيرة المنتدبة للتعليم والتكوين المهني والتدرّب، صبرينا روباش، والمندوبة الوزارية للبحر الأبيض المتوسط، نادية هاي، ورئيس بلدية مرسيليا، بينوا بايان.

وستغطّي هذه التظاهرة سلسلة من الأنشطة الثقافية، من بينها عدد من الفعاليات، التي سنظم في تونس، بهدف إبراز الثراء الثقافي والفني والإنساني لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، من خلال أنشطة ثقافية متنوّعة تمّت برمجتها بالتعاون بين المعهد الفرنسي وعدد من المؤسّسات والفنانين من الدول الشريكة.


ويمثّل "موسم البحر الأبيض المتوسط" حدثا ثقافيا رفيع المستوى ينتظم بمبادرة من الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، وذلك من 15 ماي وحتّى 31 أكتوبر 2026، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لسفارة تونس بفرنسا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329373

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 16 ماي 2026 | 29 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:04
19:23
16:05
12:23
05:11
03:28
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet22°
18° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-17
22°-13
24°-13
26°-13
28°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>