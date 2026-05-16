ارتفاع أسعار الديزل جراء حرب إيران يثقل ميزانيات المدارس الأمريكية

وتلجأ مناطق تعليمية من ياكيما بولاية واشنطن إلى واكو بولاية تكساس إلى سحب مبالغ من احتياطيات الطوارئ للحفاظ على تسيير الحافلات. وفي مناطق نائية بألاسكا، يسارع المسؤولون لتأمين كميات كافية من الوقود لإبقاء المرافق قيد العمل.ووصف مدير مدارس ياكيما، تريفور غرين، الوضع قائلا: ليست مجرد قشة على ظهر الجمل، بل كومة قش. ويعتبر هذا الضغط واحدا من آثار حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، التي عطلت نحو خمس إمدادات النفط العالمية.ومنذ بدء الحرب في 28 فيفري، شهدت أسعار الوقود واحدة من أسرع موجات الصعود في التاريخ، مما أربك اقتصادات عالمية وألقى بظلال سياسية داخل الولايات المتحدة قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر. وتعد أساطيل الحافلات المدرسية من كبار مستهلكي الديزل في البلاد، حيث تستهلك أكثر من 800 مليون غالون سنويا، بحسب المجلس الأمريكي للحافلات المدرسية.ومنذ ديسمبر الماضي ارتفع متوسط سعر الديزل الذي تدفعه أساطيل النقل بنسبة 67% ليصل إلى 5.52 دولار للغالون، وهو ما قد يزيد تكلفة تشغيل الحافلات بنحو 1.8 مليار دولار سنويا، وفق تحليل لشركة "سامسارا" لإدارة الأساطيل.وأظهر مسح شمل 188 مسؤولا تعليميا أجرته رابطة مديري المدارس "AASA" في الأسبوع الذي بدأ في 4 ماي أن نحو ثلث المناطق التعليمية تحول أموالا من برامج أخرى لتغطية تكاليف الوقود، بينما يلجأ نحو خمسها إلى السحب من احتياطيات الطوارئ.كما تقلص المدارس التكاليف عبر دمج مسارات الحافلات، ومنع تشغيل المحركات بلا ضرورة، وتغيير طرق شراء الوقود، وتأجيل أعمال الصيانة، وتقليص النفقات الإدارية والوظائف.