تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027: سحب القرعة الثلاثاء بالقاهرة
أعلنت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن عملية سحب قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، المقررة بكل من كينيا وتنزانيا وأوغندا، ستجرى يوم الثلاثاء المقبل بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالقاهرة بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر.
وسيشارك في التصفيات 48 منتخبا، بما في ذلك الدول الثلاث المنظمة، حيث ستحدد القرعة توزيع المنتخبات على المجموعات المختلفة ومسارات التأهل إلى النهائيات التي ستعرف مشاركة 24 منتخبا.
برنامج التصفياتستلعب التصفيات على ثلاث فترات ضمن روزنامة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك وفق البرنامج التالي:
* الجولتان الأولى والثانية: من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026
* الجولتان الثالثة والرابعة: من 9 إلى 17 نوفمبر 2026
* الجولتان الخامسة والسادسة: من 22 إلى 30 مارس 2027
ومن المقرر أن تقام النهائيات من 19 جوان إلى 17 جويلية 2027.
نظام التأهلوسيتم توزيع المنتخبات الـ48 على 12 مجموعة، تضم كل واحدة أربعة منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات.
أما المجموعات التي تضم أحد البلدان المنظمة، فستمنح بطاقة تأهل إضافية لمنتخب آخر نحو المرحلة النهائية من المنافسة القارية.
