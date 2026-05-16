اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم: انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي وتحديد رزنامة بقية المسابقات 2026

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة مساء امس الجمعة بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالقاهرة اجتماعا خصص لمناقشة عدد من المسائل ذات العلاقة بسير عمل ونشاط الاتحاد في الفترة القادمة وضبط رزنامة مختلف المسابقات المبرمجة خلال السداسي الثاني من سنة 2026 خاصة منها التأهيلية لبطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وبحث السبل الكفيلة بضمان نجاحها.وشهد الاجتماع حضور وليد صادي نائب رئيس اتحاد شمال إفريقيا ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وعبد الحكيم الشلماني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم و معز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم و حسن الفيلالي عضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للعبة ورئيس اللجنة المالية للاتحاد، وفوزي جعودة نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم.كما واكب الاجتماع حسين جنيح نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ومصطفى عزام الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم ورضا كريم الكاتب العام لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم.وتم خلال هذا الاجتماع بالخصوص تحديد رزنامة مسابقات الاتحاد لبقية سنة 2026 وذلك على النحو التالي:- دورة اتحاد شمال إفريقيا لمنتخبات الفتيات لاقل من 17 عاما من 15 الى 22 جويلية 2026 بتونس- الدورة التأهيلية لرابطة أبطال إفريقيا للأندية النسائية من 30 اوت الى 8 سبتمبر 2026 بتونس- الدورة الترشيحية لمنتخبات أقل من 20 سنة من 21 سبتمبر الى 6 أكتوبر 2026 بمصر- الدورة الترشيحية لمنتخبات أقل من 17 سنة من 21 سبتمبر الى 6 أكتوبر 2026 بتونس.- تصفيات البطولة الإفريقية المدرسية إناثا وذكورا خلال شهر ديسمبر 2026 بالجزائر.- دورة كرة القدم للقاعات خلال شهر ديسمبر 2026 بليبيا.- دورة GIFT للأندية البطلة للفتيات تحت 17 سنة بمصر.كما تولى المكتب التنفيذي ضبط سلسلة الندوات المزمع تنظيميها خلال السداسي الثاني من سنة 2026 كما يلي :- ورشة في مجال التحليل الفني تقام على هامش دورة منتخبات الفتيات لاقل من 17 عاما المقررة بتونس بداية من 15 جويلية 2026.- ندوة في مجال التحكيم من 19 الى 21 أكتوبر 2026 بتونس.- ندوة في مجال الحوكمة في التسيير الرياضي خلال شهر نوفمبر 2026 بمصر.- ندوة في الطب الرياضي خلال شهر نوفمبر 2026 بمصر.- ندوة في مجال الحماية والسلامة الخلال شهر ديسمبر 2026 بالجزائر على هامش تصفيات البطولة الافريقية المدرسية.