جامعة تونس المنار تنظم ورشة دولية حول حقوق المرأة بالمتوسط يوم 27 ماي الجاري

تنظم جامعة تونس المنار بالتعاون مع جامعة فريديريكو الثاني بنابولي (ايطاليا)، ورشة عمل دولية بعنوان "حقوق المرأة في منطقة البحر الأبيض المتوسط: السياقات القانونية والواقع الاجتماعي"، وذلك يوم 27 ماي 2026.وتعقد الورشة، التي تندرج في إطار المشروع الدولي "SULIEIA"، من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى منتصف النهار بمقر جامعة فيديريكو الثاني بمشاركة أكاديميين وباحثين مهتمين بقضايا المرأة والتشريعات والواقع الاجتماعي في بلدان المتوسط.ودعت الجهات المنظمة طلبة الدكتوراه الراغبين في المشاركة عن بعد إلى التسجيل عبر الرابط التالي: forms.gle⁠، مشيرة الى أنه سيتم إسناد 3 أرصدة تكوين (credits) للطلبة المشاركين في هذه الورشة.كما تم فتح باب التسجيل أمام الأساتذة للمشاركة في الورشة عبر المنصة الإلكترونية للمشروع: sulieia.it⁠.يشار الى أن مشروع "SULIEIA" هو مشروع أكاديمي دولي تقوده جامعة فريديريكو الثاني بنابولي، بالشراكة مع جامعات من بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط ومنطقة البلقان ويهدف إلى دعم التعاون الجامعي الدولي وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي.ويرتكز المشروع على عدة محاور أبرزها دعم التحول الرقمي داخل الجامعات وتطوير أساليب التعليم المبتكر وتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي فضلا عن دعم المساواة بين الجنسين داخل المؤسسات الجامعية.ويضم المشروع أكثر من 30 جامعة شريكة من الضفة الجنوبية للمتوسط وغرب البلقان كما يندرج ضمن مبادرات التعليم العابرة للحدود الممولة في إطار خطة التعافي الأوروبية.