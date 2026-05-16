JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 07:09 Tunis

الحماية المدنيّة تدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم إشعال النّار قرب الحقول والتّبليغ عن أيّ دخان أو حريق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a07821ad4c791.20084902_gnpjhfqkmleoi.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 16 Mai 2026 - 06:38 قراءة: 0 د, 55 ث
      
- دعت الإدارة العامة للحماية المدنيّة، اليوم الجمعة، كافة المواطنين والفلاّحين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم إشعال النّار قرب الحقول والتّبليغ الفوري عن أيّ دخان أو حريق حفاظًا على سلامة الجميع.

وأوضحت، وفق ما أورده المتحدث باسمها على صفحته الرسمية بمنصة "الفايسبوك"، أنه مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح ، تصبح الحرائق الفلاحية خطرًا يهدد المحاصيل والأرواح والممتلكات في لحظات قليلة.


وكان وزير الدّاخلية خالد النورى ، أكد أن العمل مُتواصل للرّفع من الجاهزيّة المستوجبة لمُجابهة خطر الحرائق الغابيّة وتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية ، وذلك خلال جلسة عمل للّجنة الوطنيّة لتفادي الكوارث ومُجابهتها وتنظيم النجدة، انتظمت أمس بالمقرّ الفرعي للدّيوان الوطني للحماية المدنيّة.


وقال " إنّ المحاور التي تعتمد عليها خُطط عمل اللجنة هي الجانب الوقائي والاستباقي والمُراقبة والإنذار المُبكّر وحماية المحاصيل والتنسيق والتدخل العمليّاتي المُشترك، فضلا عن التّأكيد على الجوانب
التحسيسية والتوعوية والرّدعية" .

وتستعد تونس لتنظيم موسم حصاد وتجميع الحبوب ، وسط مؤشرات صابة واعدة بفضل الظروف المناخية الملائمة التى رافقت مختلف مراحل الزراعة. ووضعت وزارة الفلاحة خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، وخاصة القمح الصلب والشعير، لمواجهة التحديات المناخية والاضطرابات في الأسواق العالمية.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329369

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 16 ماي 2026 | 29 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:04
19:23
16:05
12:23
05:11
03:28
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet23°
17° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-16
23°-15
24°-13
25°-13
28°-15
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>