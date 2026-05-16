الحماية المدنيّة تدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم إشعال النّار قرب الحقول والتّبليغ عن أيّ دخان أو حريق

- دعت الإدارة العامة للحماية المدنيّة، اليوم الجمعة، كافة المواطنين والفلاّحين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم إشعال النّار قرب الحقول والتّبليغ الفوري عن أيّ دخان أو حريق حفاظًا على سلامة الجميع.وأوضحت، وفق ما أورده المتحدث باسمها على صفحته الرسمية بمنصة "الفايسبوك"، أنه مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح ، تصبح الحرائق الفلاحية خطرًا يهدد المحاصيل والأرواح والممتلكات في لحظات قليلة.وكان وزير الدّاخلية خالد النورى ، أكد أن العمل مُتواصل للرّفع من الجاهزيّة المستوجبة لمُجابهة خطر الحرائق الغابيّة وتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية ، وذلك خلال جلسة عمل للّجنة الوطنيّة لتفادي الكوارث ومُجابهتها وتنظيم النجدة، انتظمت أمس بالمقرّ الفرعي للدّيوان الوطني للحماية المدنيّة.وقال " إنّ المحاور التي تعتمد عليها خُطط عمل اللجنة هي الجانب الوقائي والاستباقي والمُراقبة والإنذار المُبكّر وحماية المحاصيل والتنسيق والتدخل العمليّاتي المُشترك، فضلا عن التّأكيد على الجوانبالتحسيسية والتوعوية والرّدعية" .وتستعد تونس لتنظيم موسم حصاد وتجميع الحبوب ، وسط مؤشرات صابة واعدة بفضل الظروف المناخية الملائمة التى رافقت مختلف مراحل الزراعة. ووضعت وزارة الفلاحة خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، وخاصة القمح الصلب والشعير، لمواجهة التحديات المناخية والاضطرابات في الأسواق العالمية.