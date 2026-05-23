المصادقة على 638 استثمار فلاحي خاص بقيمة 111 مليون دينار إلى موفى مارس 2026

أكثر من ستة مائة استثمار فلاحي خاص (638 استثمار)، بقيمة 111 مليون دينار، تمّت المصادقة عليها خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026، ذلك ما أعلنت عنه وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.ووفق مؤشرات نشرتها الوكالة، مؤخرا، من شأن هذه الاستثمارات إحداث 673 موطن شغل دائم، وستستفيد من دعم بقيمة 26،5 مليون دينار، بزيادة بنسبة 47 بالمائة مقارنة بموفى مارس 2025.وقع التصريح ب82 بالمائة من هذه الاستثمارات عن بعد، بحسب وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.