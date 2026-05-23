نابل: حملة نظافة موسّعة بمعتمدية الحمامات وتوقّعات بموسم سياحي واعد

في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم السياحي، انتظمت، صباح اليوم السبت بمعتمدية الحمامات من ولاية نابل، حملة نظافة واسعة تحت إشراف والية نابل هناء شوشاني ، وبمشاركة من مختلف مؤسسات وهياكل الدولة، ومواطنين، وجمعيات ومنظمات محلية، وذلك بالتنسيق مع السلط المحلية ووكالة حماية الشريط الساحلي.وأفاد المندوب الجهوي للسياحة بنابل، وحيد بن فرج، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّه تم الانطلاق في حملات نظافة شملت محيط المؤسسات السياحية بكامل معتمدية الحمامات، بالإضافة الى أنشطة تحسيسية يؤمنها الهلال الأحمر التونسي بهدف رفع الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتكثيف الجهود للحفاظ على نظافة البيئة وحماية المحيط.وأكد على ضرورة تضافر الجهود حتى تكون الجهة في أحسن حلة لاستقبال الموسم السياحي الذي سيكون واعدا في ظل تطلّعات للرفع من المؤشرات التي تم تحقيقها خلال الموسم الفارط، وذلك من خلال العمل لاستقبال 12 مليون سائح على المستوى الوطني.وأشار بن فرج، الى أهمية الجهود التي يبذلها أصحاب المؤسسات السياحية الذين انطلقوا في حملات نظافة شملت محيط مؤسساتهم، مبينا أن المحيط السياحي السليم هو دليل ومؤشر على موسم سياحي واعد، وفق تعبيره.من جهته، أبرز كاتب عام الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي، عمر التكروني، أن دور الهلال الأحمر لا يقتصر على المشاركة في حملات النظافة بل يشمل التحسيس والتوعية بأن النظافة مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشدّدا على أهمية غرس ثقافة الحفاظ على البيئة وجمالية المدن وتوعية المواطنين والناشئة بأهمية المشاركة في هذه المبادرات.