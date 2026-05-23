ملتقى نوتويل الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى بسويسرا: ميدالية ذهبية لياسين الغربي واخرى فضية لوليد كتيلة

توج اليوم السبت ياسين الغربي بالميدالية الذهبية لسباق 1500 متر (صنف تي 53 - تي 54) خلال مشاركته مع المنتخب التونسي للسباقات على الكراسي في ملتقى نوتويل الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى بسويسرا التي انطلقت يوم 21 ماي الجاري لتختتم اليوم السبت.وأنهى الغربي السباق في توقيت قدره 2 دقيقة و46 ثانية و02 جزء بالمائة من الثانية، محطما الرقم القياسي للملتقى، تاركا الميدالية الفضية للتايلاندي بايو بونساكورن الذي انهى السباق في توقيت قدره 2 دقيقة و46 ثانية و33 بالمائة، والميدالية البرونزية للصيني ليو كزينغشوان الذي انهى السباق في توقيت قدره 2 دقيقة و46 ثانية و 52 بالمائة.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أحرز وليد كتيلة الميدالية الفضية لسباق 100 متر (صنف تي 33-تي 34). وأنهى كتيلة السباق في زمن قدره 14 ثانية و77 جزء بالمائة من الثانية، محققا افضل رقم له خلال الموسم الجاري.وتوج التايلاندي راتانا شايوات بذهبية السباق بتوقيت قدره 14 ثانية و73 بالمائة، في حين آلت الميدالية البرونزية للاماراتي عثمان محمد بتوقيت قدره 14 ثانية و80 بالمائة.وارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في الملتقى الى 5 ميداليات (1 ذهبية و2 فضية و2 برونزية) بعد ان أحرز ياسين الغربي امس الجمعة الميدالية الفضية في سباق 400 م (تي 53 وتي 54) كما تحصل كل من وليد كتيلة ومحمد نضال خليفي على برنزيتين في اليوم الاول من الملتقى.وكانت برونزية كتيلة في سباق الكراسي لمسافة 800 م (صنف تي 33 وتي 34) في حين كانت برونزية محمد نضال الخليفي في سباق 800 م (صنف تي 53).