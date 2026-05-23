JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:16 Tunis

بطولة الرابطة الإفريقية لكرة السلة BAL 2026: النادي الإفريقي ينهزم أمام أهلي بنغازي بفارق نقطة

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a11d03d12ef90.72280088_ngpqeifjohlkm.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 23 Mai 2026 - 17:04 قراءة: 0 د, 45 ث
      
انهزم النادي الإفريقي، اليوم السبت، أمام أهلي بنغازي بنتيجة 87 مقابل 88، في المباراة الأولى من الدور ربع النهائي لبطولة الرابطة الإفريقية لكرة السلة BAL 2026، المقامة بالعاصمة الرواندية كيغالي.

وجاءت تفاصيل الفترات على النحو التالي:


* 28 – 15
* 21 – 31

* 20 – 19
* 19 – 22

وسيكون ممثل كرة السلة التونسية مطالبا بالفوز في مواجهة الإياب المقررة يوم الاثنين القادم بفارق أكثر من نقطة، من أجل ضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي للمسابقة.

وكانت بقية مباريات ذهاب ربع النهائي قد أسفرت عن هزيمة الأهلي المصري أمام داكار السنغالي بنتيجة 90 مقابل 93، فيما خسر الفتح الرباطي أمام تايغرز الرواندي بنتيجة 72 مقابل 95.

وتختتم الجولة الأولى من الدور ربع النهائي مساء السبت بمواجهة بيترو لواندا ودار سيتي.

وكان النادي الإفريقي قد بلغ الدور ربع النهائي بعد تصدره مجموعة الصحراء التي احتضنتها العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة أندية من تونس والمغرب ومصر والسنغال ونيجيريا والكوت ديفوار.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329863

babnet

كل الأخبار...

18:08 - نابل: حملة نظافة موسّعة بمعتمدية الحمامات وتوقّعات بموسم سياحي واعد
18:01 - المصادقة على 638 استثمار فلاحي خاص بقيمة 111 مليون دينار إلى موفى مارس 2026
17:55 - منوبة: غلق نقطة بيع الأضاحي بالسعيدة بعد خمسة أيام من انطلاق نشاطها وتوفيرها 893 أضحية
17:42 - الإعلان عن قائمة المنتخب السعودي للتربص الإعدادي لكأس العالم 2026
17:41 - ترامب يجري اتصالا جماعيا مع قادة عرب لبحث المفاوضات مع إيران
17:37 - مختص في الأمراض الباطنية يدعو إلى الاعتدال في استهلاك اللحوم خلال عيد الأضحى تفاديا للمضاعفات الصحية
17:04 - بطولة الرابطة الإفريقية لكرة السلة BAL 2026: النادي الإفريقي ينهزم أمام أهلي بنغازي بفارق نقطة
16:49 - لافيات : مداهمة محل حلاقة عشوائي بـنهج كولونيا وإيقاف مهاجرين غير نظاميين
16:42 - طهران: قريبون جدا وبعيدون جدا عن الاتفاق مع واشنطن
16:38 - ملتقى نوتويل الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى بسويسرا: ميدالية ذهبية لياسين الغربي واخرى فضية لوليد كتيلة
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 23 ماي 2026 | 6 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:12
19:28
16:06
12:23
05:06
03:21
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet28°
27° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-15
27°-17
27°-17
28°-18
30°-19
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No