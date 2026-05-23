بطولة الرابطة الإفريقية لكرة السلة BAL 2026: النادي الإفريقي ينهزم أمام أهلي بنغازي بفارق نقطة

انهزم النادي الإفريقي، اليوم السبت، أمام أهلي بنغازي بنتيجة 87 مقابل 88، في المباراة الأولى من الدور ربع النهائي لبطولة الرابطة الإفريقية لكرة السلة BAL 2026، المقامة بالعاصمة الرواندية كيغالي.وجاءت تفاصيل الفترات على النحو التالي:* 28 – 15* 21 – 31* 20 – 19* 19 – 22وسيكون ممثل كرة السلة التونسية مطالبا بالفوز في مواجهة الإياب المقررة يوم الاثنين القادم بفارق أكثر من نقطة، من أجل ضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي للمسابقة.وكانت بقية مباريات ذهاب ربع النهائي قد أسفرت عن هزيمة الأهلي المصري أمام داكار السنغالي بنتيجة 90 مقابل 93، فيما خسر الفتح الرباطي أمام تايغرز الرواندي بنتيجة 72 مقابل 95.وتختتم الجولة الأولى من الدور ربع النهائي مساء السبت بمواجهة بيترو لواندا ودار سيتي.وكان النادي الإفريقي قد بلغ الدور ربع النهائي بعد تصدره مجموعة الصحراء التي احتضنتها العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة أندية من تونس والمغرب ومصر والسنغال ونيجيريا والكوت ديفوار.