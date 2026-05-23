ضربة موجعة للجريمة المنظمة: الأمن بالسيجومي يطيح بالمنحرف الخطير "ساغون" و15 مجرما مفتش عنهم

Image AI creation / صورة توضيحية
في عملية أمنية نوعية تندرج ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة وبسط الأمن والاستقرار، تمكن أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بالسيجومي، يوم أمس، من إلقاء القبض على أحد أخطر العناصر الإجرامية بالمنطقة، والمعروف بكنية "ساغون"، رفقة شبكته الإجرامية المتورطة في سلسلة من الاعتداءات والسرقات.

مداهمات متزامنة وإطاحة برؤوس الإجرام

وجاءت هذه العملية إثر تقصٍّ أمني دقيق ومعلومات استخباراتية حول تحركات الشبكة، حيث نفذت الوحدات الأمنية بالتنسيق مع النيابة العمومية مداهمات متزامنة وموجهة بدقة. وأسفرت هذه المداهمات عن إيقاف المظنون فيه الرئيسي "ساغون" وعصابته المتخصصة في قضايا السلب (البركاجات)، والاعتداء بالعنف الشديد، والسرقات التي روعت المتساكنين في الفترة الأخيرة.
حصيلة العملية


وأسفرت المداهمات الأمنية عن إيقاف أكثر من 15 عنصراً إجرامياً خطيراً كانوا في حالة فرار ومدرجين على لوائح التفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية مختلفة.

التهم الموجهة والمحجوزات.

وتنوعت السوابق العدلية والجرائم المنسوبة للموقوفين لتشمل الاعتداء على الملك العام والخاص والسلب تحت طائلة التهديد باستعمال الأسلحة البيضاء والسرقات الموصوفة للمنازل والمحلات التجارية.
كما تمكنت القوات الأمنية خلال المداهمات من حجز كميات هامة من المواد الكحولية المعدة للترويج العشوائي ومبالغ مالية متأتية من عائدات الأنشطة الإجرامية.

إجراءات قانونية صارمة

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين على ذمة الأبحاث، وإعداد ملفات قضائية منفصلة لكل عنصر حسب التهم الموجهة إليه، في انتظار إحالتهم جميعاً على أنظار العدالة لاستكمال الإجراءات القانونية وبدء محاكمتهم.


وقد لاقت هذه الحملة الأمنية ارتياحاً كبيراً وواسعاً من قِبل متساكني منطقة السيجومي، الذين أشادوا بيقظة الوحدات الأمنية وسرعة تفاعلها في تحييد هذه العناصر الخطيرة.
