حفل اختتام ومعرض الابتكارات للدورة الخامسة من الاسبوع العربي للبرمجة بالحمامات يوم 11 جوان 2026

تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والجمعية التونسية للمبادرات التربوية، يوم 11 جوان 2026، بالمدينة بالياسمين الحمامات، حفل اختتام ومعرض الابتكارات للدورة الخامسة من "الأسبوع العربي للبرمجة" تحت شعار "الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية"ويتضمن برنامج التظاهرة عرض المشاريع والابتكارات الرقمية المشاركة وتقديم أبرز التجارب العربية في التعليم الرقمي فضلا عن تكريم الفائزين والمشرفين على المشاريع المتميزة وتنظيم لقاءات مفتوحة لتبادل الخبرات في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي التعليم الرقمي.وشهدت هذه الدورة مشاركة 18 دولة عربية، فيما احتضنت النهائيات أبطال الابتكار من 10 دول عربية، مع تنوع كبير في الأنشطة والمشاريع الرقمية المقدمة على المنصة، بما يعكس الاهتمام المتزايد بمجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي ودورهما في خدمة الثقافة العربية وتعزيز المحتوى الرقمي العربي.وسجلت الدورة الخامسة أرقامًا متميزة، حيث بلغ عدد المشاركين والمستفيدين من الأنشطة 3,011,238 مشاركًا، إلى جانب تسجيل 62,848 نشاطًا ومشروعًا على المنصة، و53,212 حسابًا مفعلًا، إضافة إلى 27,473 مدرسًا يقودون الابتكار في مختلف المؤسسات التربوية العربية.كما ضمت لجان التحكيم 27 لجنة تم توزيعها عشوائيًا، بمشاركة 105 من المحكمين، في حين بلغ عدد المشاريع المتأهلة إلى التصفيات النهائية 968 مشروعًا، منها 240 مشروعًا ضمن مسابقة "المربي الذهبي" و728 مشروعًا ضمن مسابقة "الفريق الذهبي".ويهدف الأسبوع العربي للبرمجة إلى نشر ثقافة البرمجة والتكنولوجيا الحديثة لدى المعلمين والتلاميذ والمهتمين بالمجال الرقمي، من خلال مسابقات وأنشطة تعليمية مبتكرة تساعد الناشئة على اكتساب مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، إضافة إلى دعم تبادل الخبرات العربية في مجال التعليم الرقمي، بما يساهم في بناء مجتمع معرفي عربي قادر على مواكبة تحديات المستقبل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر التقنيات الحديثة.