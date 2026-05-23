نابل: نحو 100 مستفيد من تدخّلات تركيب العدسات الاصطناعية بمناسبة اليوم الوطني الثاني لصحة العيون

أفاد المدير الجهوي للصحة بنابل، سامي بودوارة، بأن عدد المنتفعين من تدخلات تركيب العدسات الاصطناعية في إطار اليوم الوطني الثاني لصحة العيون الذي ينتظم، اليوم السبت، بقسم طب العيون بالمستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري بنابل،سيكون في حدود 100 مستفيد من حاملي بطاقات العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة.وأشار بودوارة، في تصريح لوكالة "وات"، الى أن هذا اليوم الوطني الثاني الذي ينتظم تحت شعار "نعمة البصر نور الحياة" يهدف بالخصوص إلى رعاية مرضى العيون ومساعدتهم على استعادة بصرهم بصفة طبيعية، مبرزا أن عدد المستفيدين من التدخلات الحصة الصباحية قد بلغ بعد 77 مستفيدا على أن يتم خلال ساعات التدخل لفائدة بقية المرضى المبرمجين بمناسبة اليوم الوطني.ولاحظ أن أغلب المستفيدين من التدخّلات الطبية وفدوا من مختلف معتمديات ولاية نابل بالإضافة الى عدد من المرضى من ولاية القصرين وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على تكريس مبدأ التضامن الصحي بين الجهات، والتكفل بالمرضى من حاملي بطاقات العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة.من جانبها، أشارت الدكتورة يلدز بن جماع الطبيبة المقيمة في طب وجراحة العيون وعضو جمعية الجيل القادم لأطباء العيون الشبان وعضو جمعية "وان داي وان دريم" التي نظّمت بالشراكة مع وزارة الصحة هذه التظاهرة الصحية، أن التدخّلات تمثّلت بالخصوص في إزالة المياه البيضاء من العيون وتركيب عدسات من النوع الرفيع.وأبرزت أن اخيتار المنتفعين تم وفق الملفات الطبية للمرضى ووضعيتهم الاجتماعية خاصة وان القائمة التي ضبطت تشمل الأشخاص المسجلين منذ فترة طويلة في قائمة الانتظار وغير القادرين على اقتناء العدسات، مبيّنة أن تركيب العدسات سيشفع بتقديم الأدوية واللازمة ومراقبة الحالة الصحية للمريض بعد اجراء العملية.وأوضحت أنّ الماء الأبيض في العين (الكتاركت)، هو عتامة تصيب عدسة العين الطبيعية الشفافة، وتبرز أعراضها في ضبابية تدريجية في الرؤية وضعف الرؤية الليلية، وهي الحالة الأكثر شيوعا خاصة لدى كبار السن من 60 سنة فما فوق ولدى مرضى السكري، مبرزة أن تركيب العدسات يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمرضى، خاصة وأنه يساهم في استعادتهم لنعمة البصر بصفة عادية، وينعكس على إيجابيا على حالتهم الصحية والنفسية.