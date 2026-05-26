"الصوناد" تدعو إلى ترشيد استهلاك المياه خلال عيد الأضحى

دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى ترشيد استهلاك المياه وحسن التصرف في الموارد المائية، تزامنا مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة وما يرافقه من زيادة ملحوظة في الطلب على المياه الصالحة للشرب.

كما دعت الشركة المواطنين إلى تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة السادسة مساء بما يساهم في ضمان التزويد المنتظم بالمياه لفائدة جميع السكان خلال فترة العيد.


وفي إطار الحرص على استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب خلال أيام العيد، أكدت الشركة اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية الاستباقية، شملت تجنيد نحو 1200 عون وإطار من ضمنهم أعوان حراسة المنشآت المائية وأعوان مختصون في تأمين استمرارية الخدمات، وذلك تحسبا لأي طارئ قد يحدث خلال هذه الفترة.


كما أشارت الشركة إلى تخصيص الرقم الأخضر المجاني 80100319 إلى جانب أرقام هواتف الأقاليم بمختلف الولايات، لتلقي شكاوى المواطنين والتفاعل الفوري معها عبر خلية مركزية تعمل على مدار الساعة طيلة أيام العيد.

وأكدت مصالح الشركة أنها ستواصل العمل على التدخل السريع لمعالجة الاضطرابات والانقطاعات المحتملة، مع الإشارة إلى أن بعض الأعطاب الفنية قد تبقى واردة بالنظر إلى اتساع شبكة المياه التي تمتد على أكثر من 60 ألف كيلومتر وتضم ما يزيد عن 4000 محطة ضخ وخزان.
الثلاثاء 26 ماي 2026 | 9 ذو الحجة 1447
