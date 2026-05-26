تركيز لوحة موزاييك ضخمة لشجرة الزيتون التونسية بمتحف "أويتا للفنون" باليابان

تم اليوم الثلاثاء، تركيز لوحة موزاييك ضخمة مجسّدة لشجرة الزيتون، كانت تزين الجناح التونسي في معرض "إكسبو 2025 أوساكا-كانساي"، وذلك بمتحف محافظة أويتا للفنون ، بحضور سفير تونس بطوكيو أحمد الشفرة، في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى المحافظة وبمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين تونس واليابان.وسيتواصل عرض هذه اللوحة الفنية ، وفق ما نشرته سفارة تونس بطوكيو على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك"،بمتحف أويتا للفنون إلى غاية 31 ماي الجاري، قبل نقلها بصفة دائمة إلى جامعة "ريتسوميكان آسيا والمحيط الهادئ" .وتعد لوحة الموزاييك المجسّدة لشجرة الزيتون بالشرف، المهداة إلى محافظة أويتا، أحد أبرز مكونات الجناح التونسي في التظاهرة العالمية "إكسبو أوساكا-كانساي 2025"، حيث تمتد على مساحة تقارب 40 مترا مربعا، وقد أنجزها حرفيون من مدينة الجم، لتجسّد جمالا ضاربا في عمق التاريخ، وتجسّد في الآن ذاته تحية لشجرة الزيتون باعتبارها رمزا للسلام.وقد استغرق إنجاز هذه التحفة الفنية ثلاثة أشهر من العمل المتواصل، باستعمال أكثر من 600 ألف قطعة حجرية متعددة الألوان، تم اختيارها ونحتها وتركيبها بدقة متناهية على أيدي فنانين تونسيين مهرة، تحت إشراف الفنان الطيب زيود.وتجسّد شجرة الزيتون بالشرف، التي يعود عمرها إلى حوالي 2500 سنة، أحد أبرز المعالم الطبيعية والتاريخية في تونس، حيث تعود جذورها إلى الحقبة الفينيقية، وتعكس ما تختزنه هذه الشجرة المباركة من رمزية روحية وحضارية عميقة.وقد اقيم حفل إهداء هذه اللوحة بحضور عدد من المسؤولين المحليين وممثلين عن وزارة الخارجية اليابانية، إلى جانب القنصل الشرفي للجمهورية التونسية بمدينة أوساكا ورئيس جمعية الصداقة كيوشو-تونس.و أعرب السفير أحمد الشفرة، في كلمة ألقاها خلال هذا الحفل ، عن أمله في أن تساهم هذه المبادرة الثقافية في مزيد تعزيز التبادل الثقافي والإنساني بين تونس واليابان وترسيخ جسور الصداقة والتقارب بين الشعبين الصديقين.ذكرى