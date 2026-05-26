سليانة: دعود المواطنين إلى الانخراط في معاضدة مجهودات البلديات بمناسبة عيد الاضجى

دعت السلط الجهوية كافة المواطنين بولاية سليانة، إلى الانخراط في معاضدة مجهودات البلديات في إطار الحفاظ على صحتهم ونظافة المدن بمناسبة عيد الاضحى، وفق بلاغ نشرته مساء أمس الاثنين بلدية سليانة على صفحتها الرسمية.وتضمن نص البلاغ ضرورة الالتزام بالحيطة واليقظة، وذلك باستعمال المسالخ البلدية لذبح الأضاحي عند الاقتضاء والاتصال بالطبيب البيطري في حال الشك في وجود أعراض لأمراض حيوانية بالذبيحة.وتمت بالمناسبة دعوة المواطنين الى الالتزام بوضع فضلات الأضاحي (جلود و فضلات) بأكياس بلاستيكية محكمة الغلق في الأماكن والتوقيت المخصّصين من طرف المصالح البلدية و الابتعاد عن الإلقاء العشوائي لهذه الفضلات.كما تم نشر قائمة اسمية للبياطرة الراجعين بالنظر للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة والموزعين على كافة المعتمديات لضمان الاستمرارية اللازمة لعملية المراقبة الصحية البيطرية للأضاحي.