JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:05 Tunis

سليانة: دعود المواطنين إلى الانخراط في معاضدة مجهودات البلديات بمناسبة عيد الاضجى

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/614322c7d50231.15029057_nepogkqjhlfmi.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 26 Mai 2026 - 15:05 قراءة: 0 د, 35 ث
      
دعت السلط الجهوية كافة المواطنين بولاية سليانة، إلى الانخراط في معاضدة مجهودات البلديات في إطار الحفاظ على صحتهم ونظافة المدن بمناسبة عيد الاضحى، وفق بلاغ نشرته مساء أمس الاثنين بلدية سليانة على صفحتها الرسمية.
وتضمن نص البلاغ ضرورة الالتزام بالحيطة واليقظة، وذلك باستعمال المسالخ البلدية لذبح الأضاحي عند الاقتضاء والاتصال بالطبيب البيطري في حال الشك في وجود أعراض لأمراض حيوانية بالذبيحة.
وتمت بالمناسبة دعوة المواطنين الى الالتزام بوضع فضلات الأضاحي (جلود و فضلات) بأكياس بلاستيكية محكمة الغلق في الأماكن والتوقيت المخصّصين من طرف المصالح البلدية و الابتعاد عن الإلقاء العشوائي لهذه الفضلات.

كما تم نشر قائمة اسمية للبياطرة الراجعين بالنظر للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة والموزعين على كافة المعتمديات لضمان الاستمرارية اللازمة لعملية المراقبة الصحية البيطرية للأضاحي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330002

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 26 ماي 2026 | 9 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:15
19:31
16:07
12:23
05:04
03:18
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet28°
28° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
29°-17
32°-19
31°-20
29°-20
  • Avoirs en devises 25571,7
  • (25/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39069 DT
  • (25/05)
  • 1 $ = 2,90218 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/05)     1640,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/05)   29050 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No