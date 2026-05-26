تأجيل النظر في قضية «الجهاز السري» إلى يوم الجمعة

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بـالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المتعلقة بما يعرف بـ«الجهاز السري» لـحركة النهضة إلى جلسة يوم الجمعة 29 ماي الجاري، وذلك لفسح المجال أمام مرافعات المحامين.واستكملت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب خلال جلسة اليوم الثلاثاء استنطاق المتهمين، سواء الموقوفين أو المحالين بحالة سراح.وفي المقابل، رفض كل من راشد الغنوشي وفتحي البلدي وكمال البدوي المثول أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب.وتشمل القضية 26 متهما بين موقوفين ومحالين بحالة سراح وآخرين بحالة فرار، من بينهم راشد الغنوشي وعلي العريض وعبد العزيز الدغسني وسمير الحناشي ومصطفى خضر ورضا الباروني والطاهر البوبحري، إلى جانب إطارات أمنية سابقة.