إسرائيل.. إقالة النائبة العسكرية التي سربت فيديو اعتداء جنود الكيان على أسير فلسطيني

أقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير النائبة العسكرية التي سربت فيديو لاعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني في معتقل "سديه تيمان" بصحراء النقب.وتعليقا على القرار الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس: "أهنئ رئيس الأركان إيال زامير على قراره بعزل النائبة العسكرية يفعات تومر-يروشالمي من الجيش الإسرائيلي، وحرمانها من أوسمة رئيس الأركان وامتيازاته الأخرى".وأضاف كاتس: "فور تسريب الفيديو، بادرت فورا إلى عزل تومر-يروشالمي من منصبها، نظرا للأفعال الخطيرة التي ارتكبتها، ولخيانة الثقة التي أولاها إياها قادة وجنود الجيش الإسرائيلي".وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مقطع فيديو تم تسريبه، ويظهر قيام جنود إسرائيليين بالاعتداء على معتقل فلسطيني في منشأة "سديه تيمان"، وهي منشأة احتجاز أقامها الجيش الإسرائيلي في صحراء النقب لاحتجاز فلسطينيين من قطاع غزة خلال الحرب.وأثار الفيديو موجة غضب واسعة داخل إسرائيل وخارجها، حيث طالب مسؤولون سياسيون وقضائيون بالتحقيق في الحادثة واتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين.وقد كانت النائبة العسكرية تومر-يروشالمي، وهي قاضية عسكرية سابقة شغلت منصب "النائبة العسكرية" (ما يعادل المدعية العسكرية)، قد سربت هذا الفيديو، مما أثار جدلا قانونيا وأخلاقيا حول مدى قانونية أفعالها ومدى انعكاس هذا التسريب على سمعة الجيش الإسرائيلي.ويأتي قرار إقالة تومر-يروشالمي بعد أيام من إعلان كاتس عن فتح تحقيق عسكري في الحادثة، وتوقيف 5 جنود للاشتباه في تورطهم بالاعتداء على المعتقل.وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي كان يحاول منع تسريب الفيديو، الذي وصفته مصادر عسكرية بأنه "يضر بقدرة إسرائيل على محاكمة حماس دوليا".واعتبر الجيش تسريب الفيديو "انتهاكا خطيرا للقانون العسكري"، حيث تم تسريب مواد تحقيق حساسة دون تصريح، الأمر الذي شكل انتهاكاً للقوانين العسكرية الإسرائيلية.وقد أقرت مصادر عسكرية أن الفيديو يظهر بالفعل "حادثة اعتداء خطيرة" من قبل عدد من جنود الاحتياط. وتابعت الشرطة العسكرية الإسرائيلية التحقيق في الحادثة، حيث أدى التحقيق إلى اعتقال عدد من الجنود، وهي خطوة وصفت بـ"النادرة" في تاريخ الجيش الإسرائيلي.