النجم الساحلي: الغاء الجلسة الانتخابية و دعوة الهيئة المستقيلة الى مواصلة مهامها

دعا الكاتب العام للنجم الرياضي الساحلي في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء الهيئة المديرة المستقيلة إلى مواصلة تسيير دواليب الجمعية إلى غاية انعقاد جلسة عامة انتخابية جديدة سيتم الإعلان عن موعدها لاحقا.واضاف البلاغ الذي جاء على الصفحة الرسمية للنجم الساحلي على شبكة التواصل الاجتماعي, ان دعوة الهيئة المستقيلة الى مواصلة مهامها, ياتي على خلفية الغاء الجلسة العامة الإنتخابية الإستثنائية المقررة ليوم 30 ماي 2026.وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات للنجم الرياضي الساحلي قد سجلت عدم ورود أي قائمة مترشحة في الآجال القانونية للجلسة العامة الانتخابية للجمعية.