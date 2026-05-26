JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 13:37 Tunis

شركة اللحوم تعلن بيع لحم الضأن المحلي بـ 46.500 د للكيلوغرام الواحد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65f97c0b737412.01521074_mqfokenhpljig.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 26 Mai 2026 - 12:57 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعلنت شركة اللحوم عن توفير لحم الضأن المحلي بسعر 46 دينارا و500 مليم للكيلوغرام الواحد، وذلك اليوم الثلاثاء 26 ماي 2026 بعدد من نقاط البيع التابعة لها بالعاصمة.
أخبار ذات صلة:
منظمة الدفاع عن المستهلك: ارتفاع جنوني في أسعار اللحوم والخضر والغلال قبيل عيد الأضحى...

وأضافت الشركة أن نقاط البيع المعنية بهذا العرض هي "اللحوم ماركت" بالوردية و"مجزرة الخير" بحي ابن سيناء، إلى جانب "اللحوم ماركت" بشارع الحرية قبالة جامع الفتح و"اللحوم ماركت" بالسوق المركزية.


ويأتي هذا الإجراء، بجسب بلاغ صادر عن الشركة، في إطار تزويد السوق باللحوم المحلية وتأمين توفرها لفائدة المستهلكين عبر مختلف نقاط البيع التابعة لها.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330006

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 26 ماي 2026 | 9 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:15
19:31
16:07
12:23
05:04
03:18
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-17
29°-17
32°-19
30°-20
30°-19
  • Avoirs en devises 25571,7
  • (25/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39069 DT
  • (25/05)
  • 1 $ = 2,90218 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/05)     1640,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/05)   29050 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No