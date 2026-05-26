أكثر من 200 امرأة عاملة في القطاع الفلاحي تنتفعن بخدمات قافلة صحية بالمزونة من ولاة سيدي بوزيد

انتفعت أكثر من 200 امرأة عاملة في القطاع الفلاحي بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد بخدمات قافلة صحية نظمتها جمعية "أصوات نساء"، بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والجمعية التونسية لمكافحة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا، وذلك بالمدرسة الابتدائية "الأمل" بالمنطقة.وانتفعت المشاركات، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن الجمعية، بخدمات طبية وشبه طبية متنوعة. وأوضحت الجمعية أن هذه المبادرة تأتي في ظل الصعوبات التي تواجهها العديد من النساء في الوصول إلى الخدمات الصحية، إضافة إلى نقص أطباء الاختصاص بالجهات الداخلية. كما تم تنظيم حصص توعوية لفائدتهن حول العنف الجنسي والصحة الجنسية والإنجابية.وأكدت الجمعية أن الحق في الصحة حق أساسي تكفله الدولة، مشيرة إلى أن العديد من النساء، وخاصة العاملات في القطاع الفلاحي، ما زلن يواجهن صعوبات كبيرة في النفاذ إلى الخدمات الصحية، مما يفاقم معاناتهن في ظل ظروف عمل شاقة وهشاشة اقتصادية واجتماعية.وثمّنت الجمعية هذه المبادرة، مؤكدة ضرورة تعزيز الخدمات الصحية العمومية وتقريبها من النساء في المناطق الريفية والداخلية، ضمانا لحقهن في الصحة والكرامة.