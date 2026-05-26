وزير الشؤون الخارجية يلتقي رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي (TABC) أنيس الجزيري، الذي أطلعه على مُخرجات الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي حول تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا ""FITA 2026 .وكانت هذه الدورة قد انتظمت بتونس يومي 28 و29 أفريل الماضي، وتُوجّت بالتوقيع على جملة من اتفاقيات الشراكة مع عدد من الهياكل والمؤسسات والهيئات الإفريقية والدولية، إلى جانب التوقيع على مشاريع استراتيجية كبرى في قطاعات النسيج والتنمية الحضرية والابتكار التكنولوجي، وفق بلاغ لوزارة الخارجية.واستعرض الجزيري، المبادرات الاستراتيجية القادمة التي يعتزم المجلس القيام بها، لا سيما تنظيم الدورة الأولى لمعرض التكنولوجيا والخبرات الأفريقية (Atex) من 6 إلى 8 أفريل 2027 بتونس.من جهته، ثمّن النفطي، النتائج التي تكللت بها أشغال الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي حول تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا "FITA 2026"، مؤكدا حرص واستعداد الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية بالخارج على الإسهام في متابعة تنفيذ هذه النتائج، ومرافقة كلّ المبادرات الخاصة الرامية إلى دفع وتعزيز التعاون بين تونس والدول الافريقية في مختلف المجالات، في إطار تطوير أدوات الدبلوماسية الاقتصادية التونسية، بما يساهم في تأمين حضور اقتصادي تونسي أفضل في ربوع افريقيا.