JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:10 Tunis

وزير الشؤون الخارجية يلتقي رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a15c2b8913eb7.71013947_qilnmefpgkhjo.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 26 Mai 2026 - 17:13 قراءة: 0 د, 54 ث
      
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي (TABC) أنيس الجزيري، الذي أطلعه على مُخرجات الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي حول تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا ""FITA 2026 .

وكانت هذه الدورة قد انتظمت بتونس يومي 28 و29 أفريل الماضي، وتُوجّت بالتوقيع على جملة من اتفاقيات الشراكة مع عدد من الهياكل والمؤسسات والهيئات الإفريقية والدولية، إلى جانب التوقيع على مشاريع استراتيجية كبرى في قطاعات النسيج والتنمية الحضرية والابتكار التكنولوجي، وفق بلاغ لوزارة الخارجية.


واستعرض الجزيري، المبادرات الاستراتيجية القادمة التي يعتزم المجلس القيام بها، لا سيما تنظيم الدورة الأولى لمعرض التكنولوجيا والخبرات الأفريقية (Atex) من 6 إلى 8 أفريل 2027 بتونس.


من جهته، ثمّن النفطي، النتائج التي تكللت بها أشغال الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي حول تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا "FITA 2026"، مؤكدا حرص واستعداد الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية بالخارج على الإسهام في متابعة تنفيذ هذه النتائج، ومرافقة كلّ المبادرات الخاصة الرامية إلى دفع وتعزيز التعاون بين تونس والدول الافريقية في مختلف المجالات، في إطار تطوير أدوات الدبلوماسية الاقتصادية التونسية، بما يساهم في تأمين حضور اقتصادي تونسي أفضل في ربوع افريقيا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330016

babnet

كل الأخبار...

18:10 - سفير تونس بالكويت ووزير التربية الكويتي يبحثان سبل تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم وآفاق تطوير التعاون الثنائي
18:01 - مؤشر التصنيع في إفريقيا: تونس ضمن كوكبة أهم الدول الصناعية
17:51 - هيئة الانتخابات تنشر قائمة فضاءات القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية
17:45 - تونس تروّج لزيت الزيتون والتمور في أكبر مشاركة عربية وإفريقية بمعرض «APAS Show» بالبرازيل
17:42 - سفارة تونس ببكين تشارك في احتفالية يوم إفريقيا بالصين
17:33 - تونس وفنلندا تبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد الدائري والتحول الأخضر
17:28 - كأس العالم 2026 : إجراءات صحية مشددة ترافق المونديال بسبب مخاوف "إيبولا" ومنتخب الكونغو الديمقراطية ينقل استعداداته من كينشاسا الى بلجيكا
17:22 - تقرير بريطاني: 50 مقاتلا من القوات الخاصة لإقليم "صومالي لاند" أنهوا تدريبات في تل أبيب مؤخرا
17:15 - متى تستعيد الرئتان عافيتهما بعد الإقلاع عن التدخين؟
17:13 - وزير الشؤون الخارجية يلتقي رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 26 ماي 2026 | 9 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:15
19:31
16:07
12:23
05:04
03:18
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet28°
26° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
29°-17
32°-19
31°-20
29°-20
  • Avoirs en devises 25488,1
  • (26/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39467 DT
  • (26/05)
  • 1 $ = 2,89610 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/05)     1043,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/05)   29434 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No