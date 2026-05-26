كأس العالم 2026 : إجراءات صحية مشددة ترافق المونديال بسبب مخاوف "إيبولا" ومنتخب الكونغو الديمقراطية ينقل استعداداته من كينشاسا الى بلجيكا

Publié le Mardi 26 Mai 2026 - 17:28
      
تتجه السلطات الأمريكية إلى فرض إجراءات صحية واستثنائية مشددة على زوار كأس العالم 2026 تحسبا لأي مخاطر مرتبطة بفيروس "إيبولا" تزامنا مع اقتراب انطلاق الحدث الكروي العالمي الذي تحتضنه كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة الممتدة من 11 جوان إلى 19 جويلية المقبلين.
وأكد الدكتور أوليفر جونسون المختص في الصحة العالمية بجامعة كينغز كوليدج لندن لوسائل الاعلام أن خطر انتقال فيروس "إيبولا" بين الجماهير يبقى "ضئيلا للغاية" رغم إمكانية تعقيد الإجراءات اللوجستية المتعلقة بالسفر والدخول إلى الولايات المتحدة.
وجاءت هذه المخاوف عقب تسجيل نحو 600 حالة إصابة مشتبه بها و139 وفاة محتملة بفيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

كما أثرت هذه التطورات على تحضيرات منتخب الكونغو الديمقراطية الذي اضطر إلى إلغاء برنامجه الإعدادي في كينشاسا ونقل استعداداته إلى بلجيكا تحسبا للمشاركة في المونديال.
وأوضح جونسون في تصريحات اعلامية أن فيروس "إيبولا" لا ينتقل عبر الهواء بل من خلال الاتصال المباشر مع المصابين مشيرا إلى أن أنظمة تتبع المخالطين في الدول المتقدمة تساعد على احتواء أي حالة محتملة بسرعة كبيرة.
يذكر أنّ منتخب الكونغو الديمقراطية سيخوض غمار المونديال ضمن المجموعة الحادية عشرة مع كل من البرتغال وأوزباكستان وكولومبيا.
