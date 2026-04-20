وصول الدفعة الرابعة والأخيرة من الحافلات الصينية إلى ميناء حلق الوادي

أعلنت وزارة النقل عن وصول الدفعة الرابعة والأخيرة والتي تضمّ 136 حافلة جديدة إلى ميناء حلق الوادي اليوم الإثنين، قادمة من الصين وذلك في إطار الصفقة الدولية الأولى المتضمنة لــ 461 حافلة جديدة .وسيتم توزيع هذه الحافلات وفق بلاغ صادر عن الوزارة، لفائدة كل من الشركة الوطنية للنقل بباجة وشركة نقل تونسوأضافت الوزارة ، أنه من المنتظر تجسيم الصفقة الدولية الثانية لاقتناء 621 حافلة جديدة لفائدة كل ولايات الجمهورية التونسية، وذلك بهدف تطوير منظومة النقل العمومي الجماعيوتندرج صفقة اقتناء الحافلات الصينية ضمن برنامج حكومي عاجل أطلقته وزارة النقل التونسية بهدف تجديد أسطول النقل العمومي، في ظل تقادم جزء كبير منه وتراجع جاهزيته خلال السنوات الأخيرة. وشملت الصفقة اقتناء 461 حافلة موجهة لتعزيز أساطيل الشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن، في إطار خطة لتحسين جودة الخدمات وتقليص الأعطاب وتعزيز الربط بين الجهات، خاصة في المناطق الداخلية.وكانت تونس قد تسلّمت الدفعة الأولى من هذه الحافلات في فيفري 2026، بعد شحنها من الصين مطلع جانفي من السنة ذاتها، وبلغ عددها 134 حافلة، على أن تتواصل عمليات التسليم على دفعات لاحقة. وتراهن السلطات من خلال هذه الاقتناءات على دعم جاهزية منظومة النقل العمومي وتخفيف الضغط على الأسطول الحالي، إلى جانب تحسين ظروف تنقل المواطنين.