Babnet   Latest update 12:50 Tunis

وصول الدفعة الرابعة والأخيرة من الحافلات الصينية إلى ميناء حلق الوادي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694fe59fa75422.91138038_mglpiheoknqjf.jpg>
Publié le Lundi 20 Avril 2026 - 12:50
      
أعلنت وزارة النقل عن وصول الدفعة الرابعة والأخيرة والتي تضمّ 136 حافلة جديدة إلى ميناء حلق الوادي اليوم الإثنين، قادمة من الصين وذلك في إطار الصفقة الدولية الأولى المتضمنة لــ 461 حافلة جديدة .

وسيتم توزيع هذه الحافلات وفق بلاغ صادر عن الوزارة، لفائدة كل من الشركة الوطنية للنقل بباجة وشركة نقل تونس


وأضافت الوزارة ، أنه من المنتظر تجسيم الصفقة الدولية الثانية لاقتناء 621 حافلة جديدة لفائدة كل ولايات الجمهورية التونسية، وذلك بهدف تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي


وتندرج صفقة اقتناء الحافلات الصينية ضمن برنامج حكومي عاجل أطلقته وزارة النقل التونسية بهدف تجديد أسطول النقل العمومي، في ظل تقادم جزء كبير منه وتراجع جاهزيته خلال السنوات الأخيرة. وشملت الصفقة اقتناء 461 حافلة موجهة لتعزيز أساطيل الشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن، في إطار خطة لتحسين جودة الخدمات وتقليص الأعطاب وتعزيز الربط بين الجهات، خاصة في المناطق الداخلية.

وكانت تونس قد تسلّمت الدفعة الأولى من هذه الحافلات في فيفري 2026، بعد شحنها من الصين مطلع جانفي من السنة ذاتها، وبلغ عددها 134 حافلة، على أن تتواصل عمليات التسليم على دفعات لاحقة. وتراهن السلطات من خلال هذه الاقتناءات على دعم جاهزية منظومة النقل العمومي وتخفيف الضغط على الأسطول الحالي، إلى جانب تحسين ظروف تنقل المواطنين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327759

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الاثنين 20 أفريل 2026 | 3 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:33
19:00
16:00
12:25
05:39
04:06
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet27°
25° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-14
30°-17
28°-17
22°-15
20°-13
  • Avoirs en devises 24818,3
  • (17/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41278 DT
  • (17/04)
  • 1 $ = 2,87736 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/04)     2296,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/04)   27908 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>