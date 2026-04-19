وفاة وزير الداخلية الأسبق إدريس قيقة

Publié le Dimanche 19 Avril 2026 - 20:05
      
توفي، الأحد، وزير الداخلية الأسبق (مارس 1980/جانفي 1984)، إدريس قيقة، عن عمر يناهز 102 سنة، وفق ما أكّده لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، نجله، المنصف قيقة.

ويُعدّ إدريس قيقة، سياسي ومحام من الرعيل الأوّل الذين، رافقوا الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، في بناء تونس الحديثة.


ولد إدريس قيقة في 21 أكتوبر 1924 بمدينة تستور (باجة)، وتولى قيقة غداة الاستقلال إدارة عدد من المؤسسات العمومية والمنشآت الوطنية. كما شغل منصب سفير تونس لدى بون (في ماي 1976) بالإضافة إلى عديد الوزارات (التربية والصحة والشؤون الاجتماعية) زمن بورقيبة، على غرار الشؤون الاجتماعية والصحة والتربية وآخرها الداخلية.


دوّن الراحل مسيرته الحافلة في مذكرات قيمة نشرها، سنة 2024، بعنوان "إدريس قيقة على طريق الحبيب بورقيبة 1934-1984"، وثق فيها محطات كبرى من تاريخ تونس الحديثة.

ومن المقرر أن تُقام مراسم جنازة الفقيد الإثنين، 20 أفريل 2026، بمدينة الحمامات (مقبرة الحمامات)، بعد صلاة العصر.

