سفارة تونس باليابان تصدر مجموعة من الطوابع البريدية احتفالا بالذكرى 70 لاقامة العلاقات الديبلوماسية بين تونس واليابان

Publié le Lundi 20 Avril 2026 - 10:29
      
في إطار إحياء الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين الجمهورية التونسية واليابان، بادرت سفارة تونس باليابان، بإصدار مجموعة تذكارية من الطوابع البريدية تجسيدا لرمزية هذه المناسبة وسعيا إلى تعزيز الحضور الثقافي لتونس في اليابان.

وأوردت السفارة بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذه الإصدارات تتضمن ثلاثة طوابع بريدية تجسد معالم تونسية عريقة مصنفة ضمن التراث العالمي، حيث يبرز الطابع الأول المدرج الروماني بالجم فيما يجسد الطابع الثاني مدينة القيروان كأحد أبرز المراكز الحضارية والدينية في العالم الإسلامي.

ويسلط الطابع الثالث الضوء على موقع دقّة كواحد من أهم المواقع الأثرية الرومانية المحفوظة في شمال إفريقيا.
الاثنين 20 أفريل 2026 | 3 ذو القعدة 1447
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
