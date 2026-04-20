هذا ما تقرر في حق الرئيس الاول لمحكمة التعقيب المعفى

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد اثر الجلسة لتحديد موعد الجلسة القادمة.ولم يمثل الطيب راشد اليوم أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس حبث أفادت مراسلة قادمة من المصالح السجنية بانه امتنع عن الحضور بسبب عدم ورود ملف القضية من محكمة التعقيب بعد أن كان طعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي باحالته ومتهمين آخرين على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي.بذكر ان الطيب راشد حوكم ب30 سنة سجنا في قضية تعلقت بالإرتشاء .