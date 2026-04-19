تفكيك شبكة دولية لقرصنة البطاقات البنكية وتبييض الأموال

في عملية أمنية نوعية، تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة، يوم أمس، من وضع حدّ لنشاط شبكة إجرامية خطيرة مختصة في الجرائم الإلكترونية وتبييض الأموال.وجاءت هذه العملية إثر تحريات ميدانية وفنية دقيقة استمرت لفترة، كشفت عن تورط عناصر الشبكة في قرصنة حسابات بنكية تابعة لمؤسسات وأفراد بالخارج.أفادت الأبحاث أن أفراد الشبكة تمكنوا من اختراق حسابات أجنبية وتحويل مبالغ مالية ناهزت 200 ألف دينار إلى حساباتهم الشخصية، قبل أن يعمدوا إلى ضخ هذه الأموال في اقتناء ممتلكات فاخرة بهدف التمويه وتبييض العائدات الإجرامية.وأسفرت المداهمات الأمنية عن حجز:* مبالغ مالية هامة من العملة المحلية* مجموعة من السيارات الفخمة والدراجات النارية ثقيلة المحرك* معدات إلكترونية متطورة تُستعمل في عمليات القرصنةوبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بجميع عناصر الشبكة ومباشرة قضية عدلية في شأنهم بتهم، فيما لا تزال الأبحاث جارية للكشف عن امتدادات محتملة لهذه الشبكة.