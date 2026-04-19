تفكيك شبكة دولية لقرصنة البطاقات البنكية وتبييض الأموال

AI Creation / صورة توضيحية
Publié le Dimanche 19 Avril 2026 - 11:19
      
في عملية أمنية نوعية، تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة، يوم أمس، من وضع حدّ لنشاط شبكة إجرامية خطيرة مختصة في الجرائم الإلكترونية وتبييض الأموال.

وجاءت هذه العملية إثر تحريات ميدانية وفنية دقيقة استمرت لفترة، كشفت عن تورط عناصر الشبكة في قرصنة حسابات بنكية تابعة لمؤسسات وأفراد بالخارج.


تفاصيل العملية

أفادت الأبحاث أن أفراد الشبكة تمكنوا من اختراق حسابات أجنبية وتحويل مبالغ مالية ناهزت 200 ألف دينار إلى حساباتهم الشخصية، قبل أن يعمدوا إلى ضخ هذه الأموال في اقتناء ممتلكات فاخرة بهدف التمويه وتبييض العائدات الإجرامية.


المحجوزات

وأسفرت المداهمات الأمنية عن حجز:

* مبالغ مالية هامة من العملة المحلية
* مجموعة من السيارات الفخمة والدراجات النارية ثقيلة المحرك
* معدات إلكترونية متطورة تُستعمل في عمليات القرصنة

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بجميع عناصر الشبكة ومباشرة قضية عدلية في شأنهم بتهم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص، والسرقة الموصوفة عبر قرصنة بيانات بنكية، وتبييض الأموال، فيما لا تزال الأبحاث جارية للكشف عن امتدادات محتملة لهذه الشبكة.
