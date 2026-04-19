رابطة أبطال إفريقيا - الجيش الملكي المغربي يلتحق بصن داونز الجنوب افريقي إلى النهائي

تأهل الجيش الملكي المغربي إلى الدور النهائي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم رغم انهزامه أمام مواطنه نهضة بركان بهدف للاشيء في المباراة التي جمعتهما يوم السبت على أرضية الملعب البلدي ببركان لحساب إياب الدور نصف النهائي.وسجل ياسين البحري في الدقيقة 57 من ركلة جزاء هدف نهضة بركان الذي يدربه التونسي معين الشعباني.وكان الجيش الملكي قد فاز ذهابا في الرباط بهدفين دون رد.ويواجه الجيش الملكي في المباراة النهائية صن داونز الجنوب إفريقي الذي كان أزاح من جهته الترجي الرياضي التونسي بفوزه عليه ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 1-صفر.