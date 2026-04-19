توقعات أمريكية بانفراجة في المفاوضات وتحسب إسرائيلي لانهيار الهدنة

Publié le Dimanche 19 Avril 2026 - 06:19
      
في اليوم الحادي عشر للهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين في البيت الأبيض توقعهم حدوث انفراجة في المفاوضات مع إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرين إلى تطلعهم لإجراء مزيد من المحادثات في باكستان.

وفي إسرائيل، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر عسكرية وسياسية أن الجيش في حالة تأهب قصوى تحسبا لانهيار وقف إطلاق النار مع إيران.


كما نقلت صحيفة معاريف عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله نحن والأمريكيون مستعدون لاحتمال انهيار وقف إطلاق النار مع إيران بشكل مفاجئ، وسط تأكيدات عن اجتماع إسرائيلي الليلة لبحث تطورات أزمة مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان.


وبالمقابل أكد قيادي في بحرية الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق أنه سيتم استهداف أي سفينة لا تملك تصريحا بالعبور من مضيق هرمز، وتتجاهل التحذيرات الإيرانية، منحذرا أمريكا بأن أي تحرك ضد السفن الإيرانية سيواجَه "برد حازم".

من جهتها، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار أدى إلى توقف كامل للتجارة البحرية من وإلى إيران، مشيرة إلى أن سفينة الإنزال يو إس إس راشمور تنفذ عمليات حصار في بحر العرب.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران إن السيطرة على مضيق هرمز عادت إلى ما كانت عليه سابقا، وأوضح أن تشديد السيطرة على المضيق سيستمر ما دامت الولايات المتحدة لا ترفع القيود عن حرية مرور السفن من وإلى إيران بشكل كامل.
الأحد 19 أفريل 2026 | 2 ذو القعدة 1447
