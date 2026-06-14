بن عروس: 150 مشاركا في يوم تحسيسي مفتوح حول السلوكيات الخطرة بالمركز الدولي للتدريب والتخييم ببرج السدرية

شارك نحو 150 شابا وشابة في مختلف الأنشطة التحسيسية والورشات، التي نظّمتها يوم السبت المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ببن عروس، في إطار يوم مفتوح بالمركز الدولي للتدريب والتخييم ببرج السدرية حول السلوكيات الخطرة والسبل الكفيلة بالحدّ والتوقي منها، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهياكل والمنظمات.وبيّنت المديرة الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ببن عروس، حياة اللبّاسي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذا اليوم التحسيسي المفتوح الموضوع تحت شعار " شباب واعي ..سلوك صحي .. حياة آمنة " موجّه لفائدة الأطفال والشباب من الشريحة العمرية المتراوحة بين 15 و 29 سنة، ويهدف عبر جملة من الورشات والحلقات التوعوية والتثقيفية الى التواصل وفتح مسالك للحوار مع هذه الشريحة حول السلوكيات الخطرة، والطرق العلمية والاليات الناجعة المعتمدة لمجابتها، من خلال دعوة مجموعة من الأطباء واهل الاختصاص لنقاش الظاهرة من جوانبها المختلفة في فضاءات تفاعلية مفتوحة.وتتضمن مختلف الخيام المفتوحة ورشات يشرف عليها مؤطرون من ذوي الاختصاص تتعلق بالتغذية السليمة، والسلامة المرورية، والوقاية من التدخين وكيفيات الإقلاع عنه، ومحاربة المخدرات وكل اشكال الإدمان، والتعرّف على الأمراض والتعفنات المنقولة جنسيا ومخاطرها على الصحة النفسية والجسدية، وكيفيات التصدّي للعنف والإدمان الرقمي والعنف الميسر بالتكنولوجيا، والعنف الموجه ضد المرأة، والوقاية من السلوكيات العنيفة، إضافة الى ممارسة أنشطة ميدانية في رياضات مختلفة.وتطرح هذه الورشات والحلقات التوعوية والتحسيسية على الشباب الحاضر، وفق اللباسي، حلولا مبتكرة وآليات ناجعة للحدّ من ظاهر الإدمان والعنف بمختلف أشكاله، كما تتطرق الى آليات الوقاية وسبل الإحاطة داخل الحواضن الاجتماعية كالأسرة والمدرسة، وتتعرض الى مساهمة الهياكل المعنية في هذا المجهود، وفي تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية للحدّ من انتشار هذه السلوكيات.من جانبها، أوضحت منال القادري، القائدة في فوج كشافة رياض سليمان، أنّ مساهمة الكشافة في هذه التظاهرة تعلّقت بالجوانب التنظيمية واللوجيستية، وإعداد فضاءات النشاطات والاحاطة بالشباب الحاضر، مع المساهمة في تأطير الأنشطة الثقافية والتربوية المصاحبة لهذه التظاهرة، والتعريف بالمركز ومختلف فضاءاته.والى جانب النشاط الورشي والحلقات، تضمن اليوم المفتوح أنشطة رياضية متنوعة وفقرات موسيقية وراقصة، ومشاركات إبداعية وفنية في الفنون التشكيلية.