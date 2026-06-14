JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:13 Tunis

افتتاح الندوة الوطنية لمديري مؤسّسات الخدمات الجامعية في دورتها الأولى

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a2dcaf9318ae3.05251945_lfmjqegknoiph.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Juin 2026 - 07:24 قراءة: 1 د, 20 ث
      
افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، يوم السبت بمدينة الحمامات (ولاية نابل)، أشغال الندوة الوطنية لمديري مؤسّسات الخدمات الجامعية في دورتها الأولى تحت عنوان "خصوصية التسيير في مؤسّسات الخدمات الجامعية بين المسؤولية المهنية للمدير والإطار التشريعي".

وحسب بلاغ اعلامي للوزارة، تندرج هذه الندوة التي تنظّمها ودادية مديري مؤسسات الخدمات الجامعية أيام 12 و13 و14 جوان الجاري، في إطار السعي إلى توثيق روابط التعاون وتبادل الخبرات ودعم مديري مؤسّسات الخدمات الجامعية بمختلف الآليات والوسائل التي من شأنها تطوير أساليب العمل وتحقيق الحوكمة الرشيدة وتحسين الأداء.


وأكد الوزير منذر بلعيد في كلمته الافتتاحية، أنّ انعقاد هذه الندوة الوطنية يتوافق مع المسار الإصلاحي الذي طالما انتهجته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن استراتيجية الدولة التونسية المنبثقة عن الوثيقة التوجيهية "تونس-2035".


وأضاف أنّ قطاع الخدمات الجامعية يعتبر شريكا أساسيا ومباشرا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للطالب ودعم تميّزه الدراسي والعلمي، وهو ما انعكس على الإبداعات الطالبية في مختلف المجالات، والتي جعلت من شباب تونس يتسابق في المحافل الدولية ويحصد عدّة جوائز عالمية.

كما أكد الوزير بلعيد حرص الوزارة على استدامة مؤسّسات الخدمات الجامعية عبر إرساء قواعد إصلاح جذري وعميق يشمل الرقي بالخدمات وتوفير أحسن المرافق بقيادة إدارية حديثة وتسيير حكيم ومرن.

ونوهّ الوزير، بأنّ رؤية الوزارة للإصلاح تنطلق من قناعة راسخة، وهي أنّ الطالب ليس مجرّد رقم في سجّل البيانات وإنّما يمثّل نبض وروح مؤسسات الخدمات الجامعية، وأنّ الانخراط في منظومة جامعية تتميّز بجودة المتخرّجين منها يتطلّب تحديّات ورهانات وخطوات جريئة وتشارك جميع الأطراف المسؤولة طيلة رحلته الجامعية.

وحضر الافتتاح والي سوسة سفيان التنفوري، ورئيسة برنامج الخدمات الجامعية أحلام الدخلاوي الشاطر، والمديرون العامون لدواوين الخدمات الجامعية، وثلّة من سامي إطارات الوزارة ومديرو الأحياء والمبيتات والمطاعم الجامعية والمراكز الثقافية والرياضية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331100

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Ger - Cur
 WC 2026  21:00 Ned - Jap
 WC 2026  00:00 Ivo - Ecu
 WC 2026  03:00 Swe - Tun

كل الأخبار...

08:13 - الكاتب التونسي عماد الجلاصي يتحصل على الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل في دورتها السابعة عشرة
07:43 - وزير التجارة يدعو إلى تغيير جذري وتحديث منظومة الخزن والتوزيع بالديوان التونسي للتجارة
07:24 - افتتاح الندوة الوطنية لمديري مؤسّسات الخدمات الجامعية في دورتها الأولى
07:14 - النّفطي ونظيره الجنوب إفريقي يؤكّدان أهمية توظيف الإمكانيات المتاحة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين
06:18 - واشنطن تستعد لتوقيع الاتفاق مع طهران اليوم... وفتح مرتقب لمضيق هرمز
06:13 - ترامب يعلن موعد توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران
04:06 - كأس العالم 2026: اسكتلندا تستهل مشوارها بفوز ثمين على هايتي
03:40 - المغرب يفرض تعادلا تاريخيا على البرازيل في كأس العالم 2026
أمس 23:11 - في اليوم العالمي للتوعية بالمهق: جمعية "إبصار" تدعو الى تعزيز ادماج المصابين بالمهق وتحسين الرعاية الصحية لفائدتهم
أمس 22:15 - في الوقت القاتل.. منتخب قطر ينتزع تعادلا ثمينا من سويسرا في مونديال 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 14 جوان 2026 | 28 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:31
19:42
16:11
12:27
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet37°
24° Babnet
الــرياح:
1.52 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-21
34°-25
32°-23
33°-23
34°-24
  • Avoirs en devises 25288,5
  • (12/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,39207 DT
  • (12/06)
  • 1 $ = 2,93840 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/06)     1155,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/06)   29150 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>