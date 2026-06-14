واشنطن تستعد لتوقيع الاتفاق مع طهران اليوم... وفتح مرتقب لمضيق هرمز
تتواصل التطورات السياسية والعسكرية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الإعلان المرتقب عن اتفاق سلام بين واشنطن وطهران، وسط مؤشرات متزايدة على اقتراب التوصل إلى تفاهم نهائي بين الجانبين.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران من المقرر أن يتم توقيعه يوم الأحد، مؤكدا أن مضيق هرمز سيفتح مباشرة أمام حركة الملاحة الدولية بعد إتمام الاتفاق.
وقال ترامب إن الاتفاق يمثل "جدارا يمنع إيران من امتلاك أي سلاح نووي"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستتمكن في الوقت المناسب من الوصول إلى ما وصفه بـ"الغبار النووي الإيراني المدفون عميقا تحت الأرض".
من جهتها، نقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قوله إن واشنطن تعتقد أنها توصلت إلى "اتفاق قوي ورائع للغاية" مع إيران.
وفي إسلام آباد، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن العاصمة الباكستانية ستستضيف غدا مراسم توقيع إلكترونية عبر تقنية الفيديو لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني.
وفي المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن فرص الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم خلال الأيام القليلة المقبلة "كبيرة"، فيما اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الحرب فشلت في تحقيق أهدافها.
وفي تطور مرتبط بتداعيات الاتفاق المرتقب على المنطقة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف عملياته البرية في لبنان ضمن الترتيبات الجاري بلورتها بين واشنطن وطهران.
ورغم هذه المؤشرات السياسية، تواصلت العمليات العسكرية على الأرض، حيث تعرضت عدة بلدات في جنوب وشرق لبنان لغارات وقصف إسرائيلي، فيما وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات إلى سكان مدينة النبطية وعدد من البلدات التابعة لقضائي النبطية وجزين بضرورة مغادرتها.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران من المقرر أن يتم توقيعه يوم الأحد، مؤكدا أن مضيق هرمز سيفتح مباشرة أمام حركة الملاحة الدولية بعد إتمام الاتفاق.
وقال ترامب إن الاتفاق يمثل "جدارا يمنع إيران من امتلاك أي سلاح نووي"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستتمكن في الوقت المناسب من الوصول إلى ما وصفه بـ"الغبار النووي الإيراني المدفون عميقا تحت الأرض".
من جهتها، نقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قوله إن واشنطن تعتقد أنها توصلت إلى "اتفاق قوي ورائع للغاية" مع إيران.
وفي إسلام آباد، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن العاصمة الباكستانية ستستضيف غدا مراسم توقيع إلكترونية عبر تقنية الفيديو لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني.
وفي المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن فرص الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم خلال الأيام القليلة المقبلة "كبيرة"، فيما اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الحرب فشلت في تحقيق أهدافها.
وفي تطور مرتبط بتداعيات الاتفاق المرتقب على المنطقة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف عملياته البرية في لبنان ضمن الترتيبات الجاري بلورتها بين واشنطن وطهران.
ورغم هذه المؤشرات السياسية، تواصلت العمليات العسكرية على الأرض، حيث تعرضت عدة بلدات في جنوب وشرق لبنان لغارات وقصف إسرائيلي، فيما وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات إلى سكان مدينة النبطية وعدد من البلدات التابعة لقضائي النبطية وجزين بضرورة مغادرتها.
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