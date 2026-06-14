واشنطن تستعد لتوقيع الاتفاق مع طهران اليوم... وفتح مرتقب لمضيق هرمز

تتواصل التطورات السياسية والعسكرية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الإعلان المرتقب عنبين واشنطن وطهران، وسط مؤشرات متزايدة على اقتراب التوصل إلى تفاهم نهائي بين الجانبين.وأعلنأن الاتفاق مع إيران من المقرر أن يتم توقيعه يوم، مؤكدا أنسيفتح مباشرة أمام حركة الملاحة الدولية بعد إتمام الاتفاق.وقال ترامب إن الاتفاق يمثل "جدارا يمنع إيران من امتلاك أي سلاح نووي"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستتمكن في الوقت المناسب من الوصول إلى ما وصفه بـ"الغبار النووي الإيراني المدفون عميقا تحت الأرض".من جهتها، نقلت شبكةعن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قوله إن واشنطن تعتقد أنها توصلت إلى "اتفاق قوي ورائع للغاية" مع إيران.وفي، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن العاصمة الباكستانية ستستضيف غدا مراسم توقيع إلكترونية عبر تقنية الفيديو لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني.وفي المقابل، أكد المتحدث باسمأن فرص الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم خلال الأيام القليلة المقبلة "كبيرة"، فيما اعتبرأن الحرب فشلت في تحقيق أهدافها.وفي تطور مرتبط بتداعيات الاتفاق المرتقب على المنطقة، أفادتبأن الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف عملياته البرية في لبنان ضمن الترتيبات الجاري بلورتها بين واشنطن وطهران.ورغم هذه المؤشرات السياسية، تواصلت العمليات العسكرية على الأرض، حيث تعرضت عدة بلدات فيلغارات وقصف إسرائيلي، فيما وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات إلى سكان مدينةوعدد من البلدات التابعة لقضائي النبطية وجزين بضرورة مغادرتها.