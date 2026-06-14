الكاتب التونسي عماد الجلاصي يتحصل على الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل في دورتها السابعة عشرة

تحصل الكاتب التونسي عماد الجلاصي على الجائزة الأولى ضمن مسابقة الدورة 17 من الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل وذلك عن قصته "العين الحارسة". وتبلغ قيمة الجائزة 12 ألف دينار.وقد مُنحت بقية جوائز هذه الدورة التي خُصصت للكتابة القصصية للأطفال واليافعين من 12 الى 16 سنة، لكل من الكاتب نور الدين بن بوبكر (الجائزة الثانية) عن قصة "قرية الأوهام"، وقيمتها 8 ألاف دينار، ، وتحصل الكاتب العراقي طالب كاظم على الجائزة الثالثة عن قصة "الطريق إلى وادي الضباب"، وقيمتها 5 الاف دينار.هذا التتويج لكل من عماد الجلاصي ونور الدين بن بوبكر ليس الأول في تاريخ الجائزة حيث سبق وأن منح الجلاصي جائزة مصطفى عزوز في سنة 2016، في حين تحصل عليها بن بوبكر في سنة 2018.وتم الإعلان عن جوائز هذه الدورة اليوم السبت في حفل اختتام منتدى مصطفى عزوز لأدب الطفل الذي أُقيم على مدى يومي 12 و 13 جوان 2026 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وقد شهد الحفل أيضا إسناد جائزة سعاد عفاس التشجيعية للأدباء الشبان التي مُنحت كالتالي، المرتبة الأولى لصاحبة ال14 ربيعا شهد الحناشي لقصتها "حبر لم يجف بعد"، والتي قدمت لتسلُم الجائزة من معتمدية الكريب بسليانة وعبرت بالمناسبة عن سعادتها بالحضور بصفتها كاتبة صغيرة بين أدباء وقامات كبار، مستحضرة بعدد من المحطات الأدبية والفكرية التي شاركت فيها ومن بينها تكريمها من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال افتتاح الدورة الأخيرة من معرض تونس الدولي للكتاب.أما الجائزة التشجيعية الثانية فقد أُسندت لزهاء جاسم من العراق عن قصتها "الخوف يطير"، في حين تحصل الطفل أنس بوناصري البالغ من العمر 8 سنوات على المرتبة الثالثة عن قصته "أنا لها" ، وقد بين بالمناسبة أن هذا النص نابع من تجربة عاشها وأضاف إليها بعضا من الخيال حتى تصل للقارئ بأسلوب مؤثر، مشيدا بدور أمه التي مهدت له طريق النجاح وطوعت له مفاتيحه، على حد تعبيره.وتبلغ قيمة كل جائزة تشجيعية ألف دينار، وتُمنح مختلف الجوائز بدعم من البنك العربي بتونس.وقد تُوجت هذه الأعمال من ضمن 130 قصة لكتاب محترفين من مختلف الدول العربية، فضلا عن عمل من مالي وعمل لكاتب عربي مقيم بكندا، و17 قصة لكتابات أطفال وشباب تم ترشيحها للجائزة.وفضلا عن الإعلان عن الجوائز وتسليمها، شهد حفل إختتام المنتدى تكريم من حضروا من أعضاء لجنة تحكيم الجائزة التي تتكون من الكاتبة نافلة ذهب، رئيسة، والأستاذ محمد القاضي و الأستاذة سعدية بن سالم والأستاذ أصيل الشابي والأستاذ عبد منعم شيحة.وبالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم تم تكريم كل من أمينة المال السابقة لجمعية مصطفى عزوز لأدب الطفل شريفة بن عياد، التي تقلدت هذا المنصب لأكثر من عقد من الزمن، فضلا عن مختلف المتدخلين ضمن فعاليات المنتدى العلمية والتي إلتئمت يوم أمس الجمعة، وهم ضيفي المنتدى سميرة الحوسني من الإمارات وحسن لشكر من المغرب، ومن تونس كل من شفيق الجندوبي ووحيدة المي وفيصل الشطي ولطفي زكري.خ.س