مونديال 2026: أستراليا تستهل مشوارها بفوز ثمين على تركيا

ترتيب المجموعة الرابعة



استهل المنتخب الأسترالي مشاركته فيبفوز مستحق على نظيره التركي بنتيجة، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأحد على ملعببمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافساتونجح المنتخب الأسترالي في افتتاح التسجيل خلال الدقيقةعبرالذي استغل هجمة مرتدة سريعة وسيطر على تمريرة طويلة قبل أن يتجاوز أحد المدافعين ويسدد بقوة داخل الشباك.وفي الشوط الثاني، عززتقدم منتخب بلاده بإحراز الهدف الثاني في الدقيقةبتسديدة محكمة استقرت على يسار الحارس التركي، ليؤكد تفوق الأستراليين ويحسم نقاط المباراة الثلاث.وشهد اللقاء عودة المنتخب التركي إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام، غير أن هذه العودة لم تكن موفقة أمام منتخب أسترالي عرف كيف يستغل الفرص ويحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.وبهذا الفوز، رفع المنتخب الأسترالي رصيده إلىليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف خلف منتخبالذي كان قد تفوق علىبنتيجةفي الجولة الافتتاحية.3 نقاط (+3)3 نقاط (+2)0 نقطة0 نقطةوتزداد المنافسة في المجموعة الرابعة إثارة بعد نهاية الجولة الأولى، في انتظار المواجهات المقبلة التي قد تحدد ملامح المتأهلين إلى الدور التالي.