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مونديال 2026: أستراليا تستهل مشوارها بفوز ثمين على تركيا

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Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Juin 2026 - 07:25 قراءة: 1 د, 15 ث
      
استهل المنتخب الأسترالي مشاركته في كأس العالم 2026 بفوز مستحق على نظيره التركي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأحد على ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ونجح المنتخب الأسترالي في افتتاح التسجيل خلال الدقيقة 27 عبر نيستوري إيرانكوندا الذي استغل هجمة مرتدة سريعة وسيطر على تمريرة طويلة قبل أن يتجاوز أحد المدافعين ويسدد بقوة داخل الشباك.


وفي الشوط الثاني، عزز كونور ميتكالف تقدم منتخب بلاده بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 75 بتسديدة محكمة استقرت على يسار الحارس التركي، ليؤكد تفوق الأستراليين ويحسم نقاط المباراة الثلاث.


وشهد اللقاء عودة المنتخب التركي إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام 24 عاماً، غير أن هذه العودة لم تكن موفقة أمام منتخب أسترالي عرف كيف يستغل الفرص ويحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الأسترالي رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف خلف منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الذي كان قد تفوق على الباراغواي بنتيجة 4-1 في الجولة الافتتاحية.

ترتيب المجموعة الرابعة

* الولايات المتحدة الأمريكية: 3 نقاط (+3)
* أستراليا: 3 نقاط (+2)
* تركيا: 0 نقطة
* الباراغواي: 0 نقطة

وتزداد المنافسة في المجموعة الرابعة إثارة بعد نهاية الجولة الأولى، في انتظار المواجهات المقبلة التي قد تحدد ملامح المتأهلين إلى الدور التالي.
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