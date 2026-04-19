حملة تبرع بالدم واسعة بصفاقس يوم 22 افريل 2026

تحت شعار " قطرة دم منك… تساوي حياة لغيرك " ينظم المركز الجهوي لنقل الدم بالتعاون مع احدى المصحات الخاصة بولاية صفاقس، حملة واسعة للتبرع بالدم، وذلك يوم الاربعاء 22 أفريل الجاريوتأتي هذه الحملة في إطار معاضدة مجهودات الدولة لتوفير مخزون كافٍ من أكياس الدم، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة للمستشفيات والمصحات بالجهةوستحتضن أروقة " المستشفى النهاري " للمصحة فعاليات هذه التظاهرة، حيث تم تسخير الإمكانيات اللوجستية والبشرية لاستقبال المتبرعين في ظروف صحية ملائمةوحدد البلاغ المشترك التوقيت الزمني لعملية التبرع، حيث تنطلق في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل إلى غاية الساعة الواحدة بعد الزوالوأكدت الجهة المنظمة على ضرورة استظهار المتبرعين ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر وذلك لضمان دقة السجل الطبي والوطني للمتبرعينوتحمل هذه الحملة رسائل توعوية تهدف إلى ترسيخ ثقافة التطوع لدى المواطنين، حيث شدد المنظمون على أن " التبرع بالدم هو أسمى أنواع العطاء "، معتبرين أن انخراط المجتمع المدني والأفراد في مثل هذه المبادرات هو الضامن الأول لإنقاذ الأرواح في الحالات الاستعجالية والعمليات الجراحية المعقدةيُذكر، أن المركز الجهوي لنقل الدم بصفاقس دأب على الإشراف على مثل هذه الشراكات مع المؤسسات الصحية الخاصة لتقريب الخدمة من المواطن وتوسيع قاعدة المتبرعين الدائمين في الجهة