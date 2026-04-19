حملة تبرع بالدم واسعة بصفاقس يوم 22 افريل 2026
تحت شعار " قطرة دم منك… تساوي حياة لغيرك " ينظم المركز الجهوي لنقل الدم بالتعاون مع احدى المصحات الخاصة بولاية صفاقس، حملة واسعة للتبرع بالدم، وذلك يوم الاربعاء 22 أفريل الجاري
وتأتي هذه الحملة في إطار معاضدة مجهودات الدولة لتوفير مخزون كافٍ من أكياس الدم، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة للمستشفيات والمصحات بالجهة
وستحتضن أروقة " المستشفى النهاري " للمصحة فعاليات هذه التظاهرة، حيث تم تسخير الإمكانيات اللوجستية والبشرية لاستقبال المتبرعين في ظروف صحية ملائمة
وحدد البلاغ المشترك التوقيت الزمني لعملية التبرع، حيث تنطلق في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل إلى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال
وأكدت الجهة المنظمة على ضرورة استظهار المتبرعين ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر وذلك لضمان دقة السجل الطبي والوطني للمتبرعين
وتحمل هذه الحملة رسائل توعوية تهدف إلى ترسيخ ثقافة التطوع لدى المواطنين، حيث شدد المنظمون على أن " التبرع بالدم هو أسمى أنواع العطاء "، معتبرين أن انخراط المجتمع المدني والأفراد في مثل هذه المبادرات هو الضامن الأول لإنقاذ الأرواح في الحالات الاستعجالية والعمليات الجراحية المعقدة
يُذكر، أن المركز الجهوي لنقل الدم بصفاقس دأب على الإشراف على مثل هذه الشراكات مع المؤسسات الصحية الخاصة لتقريب الخدمة من المواطن وتوسيع قاعدة المتبرعين الدائمين في الجهة
