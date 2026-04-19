تظاهرات متنوعة في إطار الدورة ال 34 من الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات بسيدي بوزيد

تنتظم بولاية سيدي بوزيد، في إطار الدورة الرابعة والثلاثين من الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات، سلسلة من التظاهرات الثقافية الموجهة إلى مختلف الفئات الاجتماعية، وذلك تحت شعار "المكتبات العمومية: عدالة ثقافية ومجتمع يقرأ"، خلال الفترة الممتدة من 15 أفريل إلى 15 ماي المقبل.وأوضح مدير المكتبة الجهوية بسيدي بوزيد، سامي براهمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الدورة، التي تنتظم تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وتنظيم إدارة المطالعة العمومية، تهدف إلى تكريس الحقوق الثقافية وضمان النفاذ العادل إلى المعرفة لكافة الفئات، إلى جانب تعزيز دور المكتبة العمومية كفضاء للإدماج الاجتماعي ومركز للتبادل الفكري، بما يكرّس مبدأ تكافؤ الفرص ويشجع على الإقبال على المطالعة، خاصة لدى فئة الشباب.ويشمل البرنامج الجهوي تنظيم عديد الأنشطة بالمكتبات العمومية بمختلف معتمديات الولاية، حيث تنظم المكتبة الجهوية، يوم 23 أفريل، أنشطة ثقافية بالمدرسة الابتدائية العمامة ببئر الحفي، بالشراكة مع المكتبة المتنقلة، تتضمن معرضا للكتاب وحصص مطالعة وورشات تنشيطية، بما في ذلك ورشات تنشيطية لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية يوم 28 أفريل بمقر جمعية أصدقاء وأولياء المعاقين بسيدي بوزيد.كما افتتحت المكتبة العمومية بجلمة برنامجها بأمسية ثقافية تربوية ومعرض كتب، لتتواصل الأنشطة بتنظيم لقاءات حوارية وأدبية وورشات موجهة لمختلف الفئات، من بينها أطفال طيف التوحد وأبناء العائلات المعوزة.وفي عمادة فائض التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية ، تم تنظيم معرض للرصيد الجديد من الكتب وآخر موجه للأطفال في سن ما قبل الدراسة، مع برمجة ورشات وعروض مسرحية يوم 8 ماي.ومن جهتها، برمجت المكتبة العمومية بمعتمدية السبالة جملة من التظاهرات، من بينها "أصبوحة" ثقافية موجهة لأطفال القمر وطيف التوحد، وأمسية لفائدة النساء العاملات في القطاع الفلاحي، إلى جانب أنشطة تربوية بالشراكة مع الاتحاد التونسي لإعانة القاصرين ذهنيا.وتنظم المكتبة العمومية بعمادة لسودة مسابقات في القراءة الجهرية ومسرحة القصة، إلى جانب أنشطة تنشيطية لفائدة كبار السن وورشات للأطفال، فيما تحتضن المكتبة العمومية بالمكناسي تظاهرات موجهة للمتقاعدين وزيارات لفائدة فاقدي السمع.كما برمجت المكتبة العمومية بالرقاب زيارات ميدانية إلى التجمعات السكنية الريفية والمؤسسات التربوية لتنظيم معارض كتب وورشات مطالعة، في حين تنظم المكتبة العمومية بسوق الجديد حوارات تفاعلية وأنشطة تنشيطية موجهة للأطفال.وتندرج هذه التظاهرات في إطار دعم حضور المكتبات العمومية في المشهد الثقافي الجهوي، وتعزيز دورها في نشر ثقافة القراءة والانفتاح على مختلف فئات المجتمع.