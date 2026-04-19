ترويج 21334 سيارة في السوق التونسية الى أواخر شهر مارس وسط شبه هيمنة للعلامات الآسياوية
استوعبت السوق التونسية خلال الثلث الأول من السنة الحالية عددًا قدره 21334 سيارة جديدة، مقابل 17441 سيارة في الفترة ذاتها من السنة الماضية، وسط شبه هيمنة للعلامات الآسيوية على المشهد العام للسوق.
ووفق بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات (التابعة لمنظمة الأعراف)، روّج الوكلاء المعتمدون إلى أواخر مارس 14465 سيارة، مقابل 11862 سيارة في الفترة ذاتها من السنة الماضية، بزيادة تُقدّر بحوالي 22%.
في المقابل، واصلت السوق الموازية تطورها بنسق أعلى، حيث تم بيع 6869 سيارة بمختلف أنواعها، مقابل 5579 عربة في أواخر مارس 2025، بنمو بلغ 23.1%.
وعلى مستوى العلامات، حازت العلامات الآسيوية المراتب الثلاث الأولى في إجمالي المبيعات خلال الثلاثي الأول من السنة.
ووفقًا للبيانات الإحصائية المحيّنة إلى موفى مارس 2026، حافظت "هيونداي" على صدارة السوق بحصة بلغت 11.63%، تليها "إيسوزو" بنسبة 9.23%، ثم "كيا" في المرتبة الثالثة بنسبة 7.38%.
في حين عادت المرتبتان الرابعة والخامسة إلى "بيجو" و"ستروان"، مع تسجيل زيادة في حجم المبيعات بنسبة 6.5% و6.3% على التوالي.
حركية في مبيعات السيارات الشعبيةسجّل صنف السيارات الشعبية تنافسية ملحوظة، حيث بلغ إجمالي المبيعات 1844 وحدة منذ بداية السنة، منها 741 سيارة خلال شهر مارس فقط، مقابل 1760 سيارة في الثلاثي الأول من السنة الماضية.
وتصدّرت "هيونداي غراند i10" القائمة بـ 483 وحدة، تلتها "رينو كويد" بـ 464 وحدة، ثم "شيري تيقو 1X" بـ 453 وحدة.
ويُلاحظ الارتفاع اللافت لمبيعات "شيري"، حيث قفزت من 60 وحدة خلال الثلاثي الأول من 2025 إلى 453 وحدة في 2026.
هيمنة "إيسوزو" على سوق العربات النفعيةفي ما يتعلق بـ العربات النفعية، تم ترويج 4241 سيارة إلى أواخر مارس، مقابل 3637 سيارة في الفترة ذاتها من السنة الماضية، بنمو بلغ 16.6%.
وتواصل "إيسوزو" هيمنتها على هذا القطاع بحصة سوقية بلغت 31.45%، مع مبيعات قُدّرت بـ 1334 عربة، مسجلة نموًا بنسبة 188%.
وجاءت "فيات" في المرتبة الثانية بنسبة 17.73%، تليها "بيجو" بنسبة 16.10%.
مبيعات السيارات السياحيةعلى مستوى السيارات السياحية، تم بيع 10224 سيارة إلى أواخر مارس 2026، مقابل 8225 سيارة خلال نفس الفترة من 2025، بزيادة بلغت 24.3%.
وعلى مستوى العلامات، واصلت العلامات الآسيوية تفوقها، حيث تصدّرت "هيونداي" بـ 1682 وحدة، تليها "كيا" بـ 1068 وحدة، ثم "شيري" بـ 798 وحدة، و"رينو" بـ 721 وحدة.
ووفق بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات (التابعة لمنظمة الأعراف)، روّج الوكلاء المعتمدون إلى أواخر مارس 14465 سيارة، مقابل 11862 سيارة في الفترة ذاتها من السنة الماضية، بزيادة تُقدّر بحوالي 22%.
في المقابل، واصلت السوق الموازية تطورها بنسق أعلى، حيث تم بيع 6869 سيارة بمختلف أنواعها، مقابل 5579 عربة في أواخر مارس 2025، بنمو بلغ 23.1%.
وعلى مستوى العلامات، حازت العلامات الآسيوية المراتب الثلاث الأولى في إجمالي المبيعات خلال الثلاثي الأول من السنة.
ووفقًا للبيانات الإحصائية المحيّنة إلى موفى مارس 2026، حافظت "هيونداي" على صدارة السوق بحصة بلغت 11.63%، تليها "إيسوزو" بنسبة 9.23%، ثم "كيا" في المرتبة الثالثة بنسبة 7.38%.
في حين عادت المرتبتان الرابعة والخامسة إلى "بيجو" و"ستروان"، مع تسجيل زيادة في حجم المبيعات بنسبة 6.5% و6.3% على التوالي.
حركية في مبيعات السيارات الشعبيةسجّل صنف السيارات الشعبية تنافسية ملحوظة، حيث بلغ إجمالي المبيعات 1844 وحدة منذ بداية السنة، منها 741 سيارة خلال شهر مارس فقط، مقابل 1760 سيارة في الثلاثي الأول من السنة الماضية.
وتصدّرت "هيونداي غراند i10" القائمة بـ 483 وحدة، تلتها "رينو كويد" بـ 464 وحدة، ثم "شيري تيقو 1X" بـ 453 وحدة.
ويُلاحظ الارتفاع اللافت لمبيعات "شيري"، حيث قفزت من 60 وحدة خلال الثلاثي الأول من 2025 إلى 453 وحدة في 2026.
هيمنة "إيسوزو" على سوق العربات النفعيةفي ما يتعلق بـ العربات النفعية، تم ترويج 4241 سيارة إلى أواخر مارس، مقابل 3637 سيارة في الفترة ذاتها من السنة الماضية، بنمو بلغ 16.6%.
وتواصل "إيسوزو" هيمنتها على هذا القطاع بحصة سوقية بلغت 31.45%، مع مبيعات قُدّرت بـ 1334 عربة، مسجلة نموًا بنسبة 188%.
وجاءت "فيات" في المرتبة الثانية بنسبة 17.73%، تليها "بيجو" بنسبة 16.10%.
مبيعات السيارات السياحيةعلى مستوى السيارات السياحية، تم بيع 10224 سيارة إلى أواخر مارس 2026، مقابل 8225 سيارة خلال نفس الفترة من 2025، بزيادة بلغت 24.3%.
وعلى مستوى العلامات، واصلت العلامات الآسيوية تفوقها، حيث تصدّرت "هيونداي" بـ 1682 وحدة، تليها "كيا" بـ 1068 وحدة، ثم "شيري" بـ 798 وحدة، و"رينو" بـ 721 وحدة.
