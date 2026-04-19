جمعية "تونيبلاس" توفّر الإحاطة المجانية للشباب التونسي الراغب في الدراسة والعمل بألمانيا
أفاد رئيس جمعية "تونيبلاس" (TuniBless) كمال بن حميدة اليوم الأحد ان الجمعية توفر خدمات الإحاطة والإرشاد والتوجيه المجاني لفائدة الشباب التونسي الراغب في الدراسة أو العمل أو التكوين بألمانيا، بما يساعدهم على تجنّب الوقوع ضحية الاستغلال أو إهدار المال والوقت.
وأضاف كمال بن حميدة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم أنّ الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات يمكنهم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجمعية (www.tunibless.de) ليتم إثر ذلك توجيههم إلى مجموعات خاصة على تطبيق "واتساب"، موزّعة حسب الولايات وتضمّ هذه الشبكة 24 مجموعة يشرف عليها منسّقون متطوّعون على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي، يعملون على تقديم إرشاد شخصي يتلاءم مع مستوى كل شاب وسيرته الذاتية وطموحاته، حتى لمن لم يتجاوز المرحلة الإعدادية.
ولفت الى أنّ هذه المجموعات تؤمّن مرافقة شاملة، تشمل التوجيه لدراسة اللغة الألمانية، أو متابعة الدراسة الجامعية، أو الانخراط في العمل التطوعي، أو حتى إنجاز بحوث علمية في ألمانيا، وذلك بالتنسيق مع جمعيات شريكة ومتطوّعين مختصّين في مجالات متعددة مبرزا أنّ عدد المسجّلين في هذه المجموعات بلغ نحو 29 ألف شاب، وهو ما يعكس الإقبال الكبير على خدمات الجمعية حسب تقديره.
وفي سياق متصل، حذّر بن حميدة من تنامي ظاهرة التحيل التي تستهدف الشباب الراغب في الهجرة إلى الخارج، حيث تفرض بعض الوكالات تكاليف باهظة تصل إلى 30 ألف دينار مقابل خدمات يمكن الحصول عليها بتكاليف أقل بكثير.
وبيّن في هذا الصدد أنّ التسجيل في بعض الجامعات الألمانية لا يتجاوز 70 أورو، في حين تُقدّر كلفة دراسة اللغة الألمانية بنحو 900 أورو لمدة ستة أشهر، مع إمكانية الحصول على سكن بحوالي 300 أورو شهريًا، إضافة إلى امتيازات بطاقة الطالب التي تتيح استخدام وسائل النقل العمومي مجانًا.
ودعا رئيس الجمعية الشباب التونسي إلى الانخراط في العمل التطوعي داخل تونس قبل السفر، لما له من دور مهم في تعزيز السيرة الذاتية وتسهيل الاندماج في المجتمع الألماني، حيث يُولي الألمان أهمية كبيرة لهذا النوع من الأنشطة. كما شدّد على ضرورة مواصلة العمل التطوعي بعد الوصول إلى ألمانيا لما يوفره من فرص وتسهيلات إضافية.
يُذكر أنّ جمعية "تونيبلاس" هي جمعية غير ربحية تأسست سنة 2021، وتهدف إلى مساعدة الشباب والعائلات التونسية على الاندماج في المجتمع الألماني، إلى جانب إعداد الراغبين في الهجرة من خلال حملات توعوية وأنشطة ميدانية بالتعاون مع دور الشباب وعدد من الجمعيات الشريكة.
