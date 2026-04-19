Babnet   Latest update 16:08 Tunis

جمعية "تونيبلاس" توفّر الإحاطة المجانية للشباب التونسي الراغب في الدراسة والعمل بألمانيا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/647228e544f018.47414417_ikneqjolhmfgp.jpg>
Publié le Dimanche 19 Avril 2026 - 13:06
      
أفاد رئيس جمعية "تونيبلاس" (TuniBless) كمال بن حميدة اليوم الأحد ان الجمعية توفر خدمات الإحاطة والإرشاد والتوجيه المجاني لفائدة الشباب التونسي الراغب في الدراسة أو العمل أو التكوين بألمانيا، بما يساعدهم على تجنّب الوقوع ضحية الاستغلال أو إهدار المال والوقت.

وأضاف كمال بن حميدة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم أنّ الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات يمكنهم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجمعية (www.tunibless.de⁠) ليتم إثر ذلك توجيههم إلى مجموعات خاصة على تطبيق "واتساب"، موزّعة حسب الولايات وتضمّ هذه الشبكة 24 مجموعة يشرف عليها منسّقون متطوّعون على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي، يعملون على تقديم إرشاد شخصي يتلاءم مع مستوى كل شاب وسيرته الذاتية وطموحاته، حتى لمن لم يتجاوز المرحلة الإعدادية.


ولفت الى أنّ هذه المجموعات تؤمّن مرافقة شاملة، تشمل التوجيه لدراسة اللغة الألمانية، أو متابعة الدراسة الجامعية، أو الانخراط في العمل التطوعي، أو حتى إنجاز بحوث علمية في ألمانيا، وذلك بالتنسيق مع جمعيات شريكة ومتطوّعين مختصّين في مجالات متعددة مبرزا أنّ عدد المسجّلين في هذه المجموعات بلغ نحو 29 ألف شاب، وهو ما يعكس الإقبال الكبير على خدمات الجمعية حسب تقديره.


وفي سياق متصل، حذّر بن حميدة من تنامي ظاهرة التحيل التي تستهدف الشباب الراغب في الهجرة إلى الخارج، حيث تفرض بعض الوكالات تكاليف باهظة تصل إلى 30 ألف دينار مقابل خدمات يمكن الحصول عليها بتكاليف أقل بكثير.

وبيّن في هذا الصدد أنّ التسجيل في بعض الجامعات الألمانية لا يتجاوز 70 أورو، في حين تُقدّر كلفة دراسة اللغة الألمانية بنحو 900 أورو لمدة ستة أشهر، مع إمكانية الحصول على سكن بحوالي 300 أورو شهريًا، إضافة إلى امتيازات بطاقة الطالب التي تتيح استخدام وسائل النقل العمومي مجانًا.

ودعا رئيس الجمعية الشباب التونسي إلى الانخراط في العمل التطوعي داخل تونس قبل السفر، لما له من دور مهم في تعزيز السيرة الذاتية وتسهيل الاندماج في المجتمع الألماني، حيث يُولي الألمان أهمية كبيرة لهذا النوع من الأنشطة. كما شدّد على ضرورة مواصلة العمل التطوعي بعد الوصول إلى ألمانيا لما يوفره من فرص وتسهيلات إضافية.

يُذكر أنّ جمعية "تونيبلاس" هي جمعية غير ربحية تأسست سنة 2021، وتهدف إلى مساعدة الشباب والعائلات التونسية على الاندماج في المجتمع الألماني، إلى جانب إعداد الراغبين في الهجرة من خلال حملات توعوية وأنشطة ميدانية بالتعاون مع دور الشباب وعدد من الجمعيات الشريكة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327730

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 19 أفريل 2026 | 2 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:31
18:59
16:00
12:25
05:40
04:07
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet24°
23° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-12
28°-15
29°-16
27°-16
21°-14
  • Avoirs en devises 24818,3
  • (17/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41278 DT
  • (17/04)
  • 1 $ = 2,87736 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/04)     2378,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/04)   27949 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>