بطولة اليابان - عصام الجبالي هداف مع غامبا أوساكا

كان الدولي التونسي عصام الجبالي مجددا حاسما مع فريقه غامبا أوساكا بعدما سجل الهدف الثاني في شباك منافسه أوكاياما في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 اليوم الاحد لحساب الجولة الحادية عشرة من منافسات مجموعة الغرب ضمن بطولة اليابان لكرة القدم.وبعد شوط أول انتهى بالتعادل 1-1، ضاعف الجبالي النتيجة لغامبا أوساكا في الدقيقة 65 من تسديدة من خارج المنطقة قبل أن يدرك أوكاياما التعادل لاحقا بواسطة أتارو ايساكا في الدقيقة 72.وتنص لوائح البطولة اليابانية أنه في صورة التعادل يتم الاحتكام الى ركلات الترجيح التي رجحت كفة غامبا أوساكا 5-3 ليعزز مكانه في المركز الثاني برصيد 19 نقطة بفارق 6 نقاط خلف كوبي المتصدر.وكان عصام الجبالي ساهم يوم الاربعاء الماضي في تأهل غامبا أوساكا الياباني إلى المباراة النهائية لمسابقة رابطة أبطال آسيا /2/ لكرة القدم بتسجيله الهدف الثاني وصناعة الهدف الثالث في المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة أمام بانكوك يونايتد التايلندي في بانكوك لحساب إياب الدور نصف النهائي (مباراة الذهاب في اليابان انتهت 1-صفر لفائدة بانكوك يونايتد).