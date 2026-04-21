تاكر كارلسون: ضميري يؤنبني بسبب ترامب

تاس - اعترف الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بأنه سيعاني من تأنيب الضمير لفترة طويلة لدوره في إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة، إذ أن سياسات الأخير تقود البلاد إلى كارثة.

وقال كارلسون في برنامجه الخاص "ذا تاكر كارلسون شو": "لقد ساهمنا في هذا. كل من دعمه وكل من كتب له خطابات. جميعا متورطين في هذا. ولا يكفي الآن أن نقول ببساطة إننا غيرنا رأينا. أنت وأنا وملايين الأشخاص الذين دعموه هم سبب ما يحدث الآن".


وأضاف: "أعتقد أن الوقت قد حان للشعور بتأنيب الضمير. سيعذبنا هذا لفترة طويلة، بما في ذلك أنا. وأنا آسف جدا لأنني ضللت بالناس".


وكان كارلسون في السابق من أشد مؤيدي ترامب، بل وسعى جاهدا لكسب تأييده. كما أيد سياسات ترامب بعد إعادة تنصيبه في 20 جانفي 2025.
ولكن في أعقاب سلسلة من تحركات الرئيس الأمريكي في السياسة الخارجية، ولا سيما إطلاق العملية ضد إيران، تحول كارلسون إلى معارضة الرئيس وبدأ ينتقد سياساته بشدة.

كما شن الرئيس الأمريكي في مناسبات عديدة هجمات حادة على عدد من الإعلاميين والمعلقين السياسيين الشهيرين، وبينهم تاكر كارلسون. حيث قال إنه "لم يُكمل دراسته الجامعية، وكان محطما عندما طُرد من فوكس نيوز، ولم يعد كما كان - ربما عليه زيارة طبيب نفسي جيد".
