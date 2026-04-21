أسامة السعفي لوزير النقل: سيدي الوزير… عبد الحليم وأم كلثوم لم يهبطا في مطار تونس قرطاج

أثار تصريح وزير النقل، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب حديثه عن تفضيل المسافرين النزول بمطار تونس قرطاج مقارنة بالمطارات الجهوية.وقال الوزير في معرض رده على سؤال حول تثمين المطارات الداخلية، إن “الناس تحب تهبط على مطار تونس قرطاج”، مضيفًا في سياق حديثه: “وين هبط عبد الحليم حافظ، وين هبطت أم كلثوم”، في إشارة إلى رمزية المطار.غير أن هذا التصريح سرعان ما أثار ردود فعل متباينة، حيث أشار عدد من المتابعين إلى أن الفنانينلم يهبطا بمطار تونس قرطاج، الذي تم تدشينه سنة، بل كان وصولهما إلى تونس عبروفي السياق ذاته، علّق الكرونيكور بإذاعة مسكعلى التصريح، معتبرًا أن المعطى الذي تم تقديمه “غير دقيق”، في إشارة إلى أهمية التثبت من المعلومات التاريخية عند تقديمها في الفضاء العام.ويُذكر أن الفنان عبد الحليم حافظ زار تونس لأول مرة سنة، حيث أحيا عدة حفلات، قبل أن يعود سنةثم سنةفي مناسبات فنية ووطنية. كما زارتتونس في ماي، حيث أحيت حفلات كبرى في قبة المنزه، في زيارة تاريخية جاءت بدعوة رسمية.ويأتي هذا الجدل في سياق أوسع يتعلق بواقع المطارات الجهوية في تونس، في ظل مساعٍ رسمية لتعزيز دورها وتنشيط حركة النقل الجوي خارج العاصمة.