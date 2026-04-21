Babnet   Latest update 10:46 Tunis

أسامة السعفي لوزير النقل: سيدي الوزير… عبد الحليم وأم كلثوم لم يهبطا في مطار تونس قرطاج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69e72b7713d031.07867379_jmhlfpgonqkie.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 21 Avril 2026 - 08:51 قراءة: 1 د, 14 ث
      
أثار تصريح وزير النقل رشيد العامري، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب حديثه عن تفضيل المسافرين النزول بمطار تونس قرطاج مقارنة بالمطارات الجهوية.

وقال الوزير في معرض رده على سؤال حول تثمين المطارات الداخلية، إن “الناس تحب تهبط على مطار تونس قرطاج”، مضيفًا في سياق حديثه: “وين هبط عبد الحليم حافظ، وين هبطت أم كلثوم”، في إشارة إلى رمزية المطار.

غير أن هذا التصريح سرعان ما أثار ردود فعل متباينة، حيث أشار عدد من المتابعين إلى أن الفنانين عبد الحليم حافظ وأم كلثوم لم يهبطا بمطار تونس قرطاج، الذي تم تدشينه سنة 1972، بل كان وصولهما إلى تونس عبر مطار العوينة.


وفي السياق ذاته، علّق الكرونيكور بإذاعة مسك أسامة السعفي على التصريح، معتبرًا أن المعطى الذي تم تقديمه “غير دقيق”، في إشارة إلى أهمية التثبت من المعلومات التاريخية عند تقديمها في الفضاء العام.

ويُذكر أن الفنان عبد الحليم حافظ زار تونس لأول مرة سنة 1968، حيث أحيا عدة حفلات، قبل أن يعود سنة 1969 ثم سنة 1970 في مناسبات فنية ووطنية. كما زارت أم كلثوم تونس في ماي 1968، حيث أحيت حفلات كبرى في قبة المنزه، في زيارة تاريخية جاءت بدعوة رسمية.

ويأتي هذا الجدل في سياق أوسع يتعلق بواقع المطارات الجهوية في تونس، في ظل مساعٍ رسمية لتعزيز دورها وتنشيط حركة النقل الجوي خارج العاصمة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327821

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 21 أفريل 2026 | 4 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:34
19:01
16:01
12:25
05:38
04:04
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet27°
25° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
27°-17
23°-15
21°-13
23°-12
  • Avoirs en devises 24903,9
  • (20/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41569 DT
  • (20/04)
  • 1 $ = 2,87954 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/04)     2222,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/04)   27857 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>