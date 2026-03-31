جدل حول أرباح “اللايف” على تيك توك وشبهات تبييض أموال

Publié le Mardi 31 Mars 2026 - 09:31
      
أثار تحقيق أحد صناع المحتوى التونسيين على منصة TikTok مبلغًا يقارب 270 ألف دينار في بث مباشر لم يتجاوز 5 دقائق، جدلًا واسعًا على الساحة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول مصادر هذه الأموال.

وخلال برنامج “صبحك مسك” على إذاعة مسك، الذي يقدّمه الإعلامي بلال الميساوي بمشاركة الكرونيكور مهدي الوسلاتي وأسامة السعفي وآية، تم التطرق إلى هذه الظاهرة التي باتت تثير اهتمامًا متزايدًا.


وأبرز المتدخلون اختلاف القراءات بين من يعتبرها نجاحًا فرديًا قائمًا على الاقتصاد الرقمي، وبين من يرى فيها مؤشرات مقلقة تستوجب التثبت والرقابة.


ورجّح بعض المتدخلين وجود شبهات تبييض أموال، باعتبار أن ضخ مبالغ مالية كبيرة في وقت وجيز عبر خاصية “الدعم” قد يُستغل كوسيلة لإدخال أموال مجهولة المصدر في مسارات رقمية تبدو قانونية.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن مسألة التثبت من مصادر الأموال تبقى من مشمولات الجهات الرقابية المختصة، وليس من مهام الأفراد أو الإعلام.

مخاوف من ثقافة “الربح السريع”

كما طُرحت مخاوف تتعلق بتأثير هذه الظاهرة على الشباب، خاصة من زاوية ترسيخ ثقافة الربح السريع، وما قد ينجر عنها من تغيّر في القيم المرتبطة بالعمل والاجتهاد.

ودعا المتدخلون إلى:

* تعزيز الرقابة على المعاملات الرقمية
* توضيح الأطر القانونية المتعلقة بالتمويل عبر المنصات
* حماية الاقتصاد من أي ممارسات غير قانونية محتملة

ويأتي هذا الجدل في ظل توسّع اقتصاد “المحتوى الرقمي” في تونس، وما يطرحه من تحديات جديدة على مستوى التشريع والرقابة.
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 31 مارس 2026 | 12 شوال 1447
