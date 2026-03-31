جدل حول أرباح “اللايف” على تيك توك وشبهات تبييض أموال

مخاوف من ثقافة “الربح السريع”



أثار تحقيق أحد صناع المحتوى التونسيين على منصة TikTok مبلغًا يقارب، جدلًا واسعًا على الساحة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول مصادر هذه الأموال.وخلال برنامج “صبحك مسك” على إذاعة مسك، الذي يقدّمه الإعلامي بلال الميساوي بمشاركة الكرونيكور مهدي الوسلاتي وأسامة السعفي وآية، تم التطرق إلى هذه الظاهرة التي باتت تثير اهتمامًا متزايدًا.وأبرز المتدخلون اختلاف القراءات بين من يعتبرها، وبين من يرى فيها مؤشرات مقلقة تستوجب التثبت والرقابة.ورجّح بعض المتدخلين وجود، باعتبار أن ضخ مبالغ مالية كبيرة في وقت وجيز عبر خاصية “الدعم” قد يُستغل كوسيلة لإدخال أموال مجهولة المصدر في مسارات رقمية تبدو قانونية.وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن مسألة التثبت من مصادر الأموال، وليس من مهام الأفراد أو الإعلام.كما طُرحت مخاوف تتعلق بتأثير هذه الظاهرة على الشباب، خاصة من زاوية، وما قد ينجر عنها من تغيّر في القيم المرتبطة بالعمل والاجتهاد.ودعا المتدخلون إلى:* تعزيز الرقابة على المعاملات الرقمية* توضيح الأطر القانونية المتعلقة بالتمويل عبر المنصات* حماية الاقتصاد من أي ممارسات غير قانونية محتملةويأتي هذا الجدل في ظل توسّع اقتصاد “المحتوى الرقمي” في تونس، وما يطرحه من تحديات جديدة على مستوى التشريع والرقابة.