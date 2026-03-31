"يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة لـ60 ألف أمريكي من مصر

وأشارت الصحيفة العبرية في تقرير لها نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أنه يوجد حالياً في مصر حوالي 60 ألف مواطن أمريكي جرى توصيتهم بالمغادرة الفورية، وأن الولايات المتحدة نظمت رحلات طيران خاصة (شارتر) لإجلاء الأمريكيين الراغبين في المغادرة.ووفق "يديعوت أحرونوت" صدرت توصية للأمريكيين بأن "يغادروا فوراً"، دون تحديد عدد من استجابوا لهذه الدعوة، مشيرة إلى أرقام تتعلق بعمليات إجلاء أوسع في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة، منها إجلاء أكثر من 36 ألفا أو 40 ألف مواطن أمريكي تم إجلاؤهم من دول الشرق الأوسط.وأوضحت أن وزارة الخارجية الأمريكية أضافت مؤخرا مصر إلى قائمة تضم 13 دولة عربية بينها الإمارات والسعودية والأردن والعراق، دعت الأمريكيين فيها إلى المغادرة فورا بسبب المخاطر.وأضافت أن السفارة الأمريكية في القاهرة نشرت بيانا للمواطنين الأمريكيين الذين يقررون البقاء في مصر، دعتهم فيه إلى تجنب زيارة مناطق معينة بينها سيناء، وأن الولايات المتحدة نظمت رحلات طيران خاصة لإجلاء الأمريكيين من مصر فورا.