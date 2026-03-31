تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا

تعرض لاعبو منتخب بلجيكا لكرة القدم لإجراءات تفتيش أمني غير معتادة، عقب فوزهم الكبير على منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم بنتيجة 5-2، في مباراة ودية احتضنتها مدينة أتلانتا.وقدم “الشياطين الحمر” أداءً قويًا، حيث سجل أمادو أونانا ضمن قائمة الهدافين، إلى جانب تشارلز دي كيتيلاريه ودودي لوكيباكيو، فيما جاء هدف أصحاب الأرض الأول عبر ويستون ماكيني.وعقب المباراة، فوجئ لاعبو المنتخب البلجيكي بإخضاعهم لتفتيش أمني مباشر على مدرج المطار من قبل عناصر الأمن الأمريكي، رغم نقلهم مباشرة إلى الطائرة دون المرور بالإجراءات التقليدية داخل المطار.وشملت العملية:* تفتيشًا جسديًا للاعبين* التحقق من جوازات السفر* فحص الحقائب والأحذيةومن بين اللاعبين الذين خضعوا لهذه الإجراءات كيفن دي بروين وجيريمي دوكو.ويستعد المنتخب البلجيكي لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث سيواجه في دور المجموعات منتخب مصر لكرة القدم، بقيادة محمد صلاح، قبل ملاقاة كل من منتخب إيران لكرة القدم ومنتخب نيوزيلندا لكرة القدم.