حسن الجربوعي يستنكر عدم اتخاذ اي اجراءات لتوفير أضاحي العيد ويعتبر أن الت&1649;مر الحقيقي داخل الادارة

قال الاثنين 30 مارس، النائب بالبرلمان ورئيس لجنة الفلاحة حسن الجربوعي ان وزارتي التجارة والفلاحة لم تتخد اي اجراء لتوفير اضاحي العيد للمواطنين.وأشار في مداخلة على اذاعة ديوان أف أم، أن دول الجوار قاموا بتوريد الأضاحي قبل شهر رمضانفي المقابل لم تتخذ كل من وزارة الفلاحة والتجارة اي اجراءات في الغرض الي جانب العجز التام لشركة اللحوم وفق تعبيره.وتابع مستنكرا " اذا تواصل الامر على ما هو عليه لن يكون هناك اضاحي ولن يتم هيكلة القطيع" موضحا ان الدولة لم تقم بجلب الاضاحي ولم تفتح الباب للخواص في الغرض.واضاف " الناس الي قاعدة تعطل في الموضوع هذايا هذا هو التٱمر.... التٱمر في وسط الادارة التونسية لا جبت العلوش ولا خليت الناس تجيب ولا هيكلت ولا خليت الناس تهيكل".واشار في نفس السياق الي وجود بارونات تشتغل وتستعد لعيد الاضحي وقال " ثمة بارونات وقشارة ياخذو في العلوش باش يبيعوهوفي رمضان بسوم غالي" معتبرا انه من الضروري ان يتم اتخاذ اجراءات عاجلة في الغرض