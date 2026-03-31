السجن 60 عاما لثلاثة متهمين في قضية تفجير قرب السفارة الأمريكية بتونس

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بالسجن مدة 60 عاما في حق كل واحد من ثلاثة متهمين في القضية المتعلقة بتفجير انتحاري استهدف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية بتونس خلال شهر مارس من سنة 2020.وكانت وزارة الداخلية أعلنت بتاريخ 6 مارس 2020 عن تعمد عنصرين ارهابيين تنفيذ تفجير انتحاري بواسطة عبوة ناسفة بدائية الصنع استهدفا به دورية أمنية قبالة السفارة الأمريكية بتونس مما أدى الى استشهاد امني واصابة أربعة آخرين ومصرع العنصرين الارهابيين.وتمكنت السلطات الأمنية من القاء القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في الاعداد لعملية التفجير الانتحاري بصفة مباشرة وغير مباشرة سواءا بتوفير الدراجة التي تنقل بواسطتها العنصران الانتحاريان او مساعدتهما بتوفير الدعم اللوجستي لهما.وقضت الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بسجن كل واحد منهم مدة ستّين عاما.