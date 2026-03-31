مستعرضا صورة طائرة أمريكية.. عراقجي يوجه رسالة للسعودية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده تحترم المملكة العربية السعودية وتعتبرها دولة شقيقة.

وأضاف خلال منشور على "إكس"، إن عمليات إيران "تستهدف المعتدين الأعداء الذين لا يحترمون العرب ولا الإيرانيين، ولا يستطيعون توفير أي أمن. فقط انظروا إلى ما فعلناه بقيادتهم الجوية"، مستعرضا صورة إحدى الطائرات الأمريكية التي دمرتها الهجمات الإيرانية في قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وختم قائلا، "لقد حان الوقت لطرد القوات الأمريكية".



والأسبوع الماضي، قال مسؤول أمريكي لـ"أسوشيتد برس" إن 15 جنديا أمريكيا أُصيبوا في هجوم عسكري إيراني استهدف قاعدة "الأمير سلطان" الجوية في السعودية، وأكد أن خمسة منهم في حالة خطيرة.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين، رفضا الكشف عن هويتهما، أن إيران أطلقت 6 صواريخ باليستية و29 طائرة مسيرة على القاعدة خلال هجوم وقع أمس الجمعة.

بدورها نقلت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين لم تكشف عن هوياتهم، أن الهجوم على قاعدة الأمير سلطان الجوية في محافظة الخرج (جنوب شرق الرياض) وقع الجمعة، بينما كان الجنود داخل مبنى في القاعدة.

وذكرت الصحيفتان أن عدة طائرات للتزود بالوقود جوا تعرضت لأضرار جسيمة جراء الهجوم، بينما لم تستجب وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) والقيادة المركزية لطلبات وسائل الإعلام للتعليق بعد.
