صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات “تيك توك” و”إنستغرام” وراء قرار الهدم

“يجيو يصورو ويصيحو ويقولوا شافوا حاجات… الكل تمثيل”، وفق تعبيره

كشف مالك منزل مهجور بجزيرة جربة أنّكانت من أبرز الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار هدم المنزل.وأوضح صاحب المنزل، في تصريح إذاعي، أنّ العقار تم اقتناؤه في ثمانينات القرن الماضي قبل أن تغادر العائلة إلى فرنسا، ليبقى المنزل مهجورًا لسنوات طويلة، ما جعله عرضة لعمليات خلع وسرقة متكررة.وأضاف أنّه خلال السنوات الأخيرة، تحوّل المنزل إلى وجهة لبعض صناع المحتوى، الذين يقومون بتصوير فيديوهات يزعمون فيها وجود “جن” داخل المنزل، مؤكدًا أنّ هذه الادعاءاتوأشار إلى أنّ بعض هؤلاء الأشخاص كانوا يتعمدون الصراخ والتمثيل داخل المنزل لإضفاء طابع “مرعب” على الفيديوهات، وهو ما تسبب فيكما أوضح أنّ هذه التصرفات تكررت بشكل لافت، حتى أصبحت المنطقة مقصدًا لعدد من الزائرين بدافع الفضول، ما زاد من تعقيد الوضع.وبيّن صاحب المنزل أنّه، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية والحصول على ترخيص، تم اتخاذ قرار، مشيرًا إلى أنّ مقاطع فيديو تم تداولها زعمت تعطل آلات الهدم بسبب “الجن”، وهو ما وصفه بـ“المبالغات”.وأكد أنّ العائلة تعتزم استغلال الأرض لاحقًا في نشاط فلاحي، من خلال، بدل الإبقاء على المنزل المهجور.