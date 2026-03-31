Babnet   Latest update 11:55 Tunis

صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات “تيك توك” و”إنستغرام” وراء قرار الهدم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69cb9ae0b05ae9.48420621_oigfqlhknmpej.jpg>
Publié le Mardi 31 Mars 2026 - 10:55
      
كشف مالك منزل مهجور بجزيرة جربة أنّ تجاوزات بعض صناع المحتوى على منصتي TikTok وInstagram كانت من أبرز الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار هدم المنزل.

وأوضح صاحب المنزل، في تصريح إذاعي، أنّ العقار تم اقتناؤه في ثمانينات القرن الماضي قبل أن تغادر العائلة إلى فرنسا، ليبقى المنزل مهجورًا لسنوات طويلة، ما جعله عرضة لعمليات خلع وسرقة متكررة.


وأضاف أنّه خلال السنوات الأخيرة، تحوّل المنزل إلى وجهة لبعض صناع المحتوى، الذين يقومون بتصوير فيديوهات يزعمون فيها وجود “جن” داخل المنزل، مؤكدًا أنّ هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”.


وأشار إلى أنّ بعض هؤلاء الأشخاص كانوا يتعمدون الصراخ والتمثيل داخل المنزل لإضفاء طابع “مرعب” على الفيديوهات، وهو ما تسبب في إزعاج متساكني الجهة.

كما أوضح أنّ هذه التصرفات تكررت بشكل لافت، حتى أصبحت المنطقة مقصدًا لعدد من الزائرين بدافع الفضول، ما زاد من تعقيد الوضع.
“يجيو يصورو ويصيحو ويقولوا شافوا حاجات… الكل تمثيل”، وفق تعبيره

وبيّن صاحب المنزل أنّه، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية والحصول على ترخيص، تم اتخاذ قرار هدم المنزل، مشيرًا إلى أنّ مقاطع فيديو تم تداولها زعمت تعطل آلات الهدم بسبب “الجن”، وهو ما وصفه بـ“المبالغات”.

وأكد أنّ العائلة تعتزم استغلال الأرض لاحقًا في نشاط فلاحي، من خلال غراسة أشجار الزيتون، بدل الإبقاء على المنزل المهجور.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326517

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 31 مارس 2026 | 12 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:11
18:43
15:56
12:30
06:07
04:39
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet14°
11° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-10
11°-9
15°-10
17°-10
18°-11
  • Avoirs en devises 25182,4
  • (30/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39023 DT
  • (30/03)
  • 1 $ = 2,93133 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/03)     2718,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/03)   28375 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>